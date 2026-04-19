Какой сегодня церковный праздник: 19 апреля 2026

По православному церковному календарю 19 апреля отмечают день памяти святой Платониды, святителя Евтихия и равноапостольного Мефодия 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T01:01+0400

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему упоминаются в церковном календаре.Платонида СирскаяПо церковному календарю 19 апреля поминают преподобную Платониду Сирскую, основательницу женского монастыря.Платонида была диаконисой. Позже, удалившись в Низибийскую пустыню, основала там женскую обитель, устав которой отличался строгостью. Сестры в монастыре принимали пищу только один раз в день, а свободное от молитвы время проводили в монастырских трудах и послушаниях.Все работы в обители прекращались по пятницам, в день воспоминания Крестных страданий Спасителя. Этот день монахини проводили с утра до вечера в храме, где между службами слушали чтение Священного Писания и его разъяснение.Преподобная для всех сестер была живым примером строгой монашеской жизни, кротости и любви к ближним. Достигнув глубокой старости, преподобная Платонида мирно скончалась в 308 году.Архиепископ КонстантинопольскийПо церковному календарю 19 апреля поминают святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского.Будущий святой родился в VI веке во Фригии. От своего деда-священника он получил христианское воспитание, а в Константинополе прошел полный курс наук. Юноша, преуспев в изучении всех светских наук, принял постриг в одном из амасийских монастырей, архимандритом которых был назначен за строгую и благодетельную жизнь.После избрания на Патриарший престол в 552-м Евтихию пришлось бороться с ересью автортодокетов (монофизитов), утверждавших, что плоть Христова прежде Воскресения и Крестных страданий не испытывала мучений и оставалась нетленной.Император Юстиниан, поддержавший лжеучителей, отправил святителя в ссылку за его обличения, и он в посте и молитве провел 13 лет в одном из амасийских монастырей. Вернулся Евтихий на свою кафедру только в 577 году и оставался на ней до своей кончины в 582-м.Архиепископ МоравскийПо церковному календарю 19 апреля поминают равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского – борца за христианскую веру и просветителя славян.Происходил будущий святой из знатной и верующей семьи, жившей в греческом городе Солунь. Получив прекрасное образование, он принял постриг в одном из монастырей на горе Олимп, отказавшись от светской карьеры.Мефодий вместе со своим младшим братом, равноапостольным Кириллом, посвятили себя церковному служению.Главное дело братьев началось в 862-м по просьбе князя Ростислава. Император отправил Мефодия и Кирилла в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Братья по Божьему откровению составили славянскую азбуку, перевели на славянский язык Библию и основные церковные книги. Богослужение они также вели на славянском языке.После смерти Кирилла в 869 году Папа по просьбе славянского князя Коцела послал Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, где он продолжал вместе со своими учениками распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке.Святитель в последние годы своей жизни с помощью двух учеников-священников на славянский язык перевел весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также святоотеческие книги (Патерик) и Номоканон (Правила святых отцов).Святой Мефодий, предчувствуя приближение кончины, указал на одного из своих учеников – Горазда, как на достойного себе преемника. Святитель скончался в 885-м в возрасте около 60 лет. Отпевали его на трех языках – славянском, латинском и греческом.ИмениныПо церковному календарю 19 апреля именины отмечают Григорий, Иван, Еремей, Мефодий, Севастьян, Павел и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников.

справки , религия , календарь религиозных праздников