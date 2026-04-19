Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

Кому дают убежище в Грузии? Последние данные

19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T09:01+0400

2026-04-19T09:01+0400

2026-04-19T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Власти Грузии в период с января по март 2026 года включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца двум иностранцам, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, статус беженца в Грузии в период с 1 января по 31 марта был предоставлен гражданке Ирана, а гуманитарный – гражданину Турции. За первый квартал 2026 года отказ в получении данного статуса в Грузии получили 228 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Индии и России. В целом в период с января по март 2026 года заявки на предоставление убежища подал 201 иностранный гражданин, из которых большинство – граждане Украины, Турции и Индии. Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев. До получения убежища просителей размещают в специальный центр. По данным на первый квартал 2026 года в центре находятся 638 иностранных граждан. В случае отказа в предоставлении убежища иностранные граждане должны покинуть страну, в противном случае им грозит выдворение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

индия

турция

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, индия, турция, политическое убежище