https://sputnik-georgia.ru/20260419/komu-dayut-ubezhische-v-gruzii-poslednie-dannye-298190076.html
Кому дают убежище в Грузии? Последние данные
Sputnik Грузия
Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев, а до вынесения решения просителей размещают в специальный центр 19.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
общество
тбилиси
индия
турция
политическое убежище
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:982:2048:2134_1920x0_80_0_0_0280566ddab4e0ddc761253e107807ca.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Власти Грузии в период с января по март 2026 года включительно предоставили гуманитарный статус и статус беженца двум иностранцам, говорится в материалах на сайте МВД. По данным ведомства, статус беженца в Грузии в период с 1 января по 31 марта был предоставлен гражданке Ирана, а гуманитарный – гражданину Турции. За первый квартал 2026 года отказ в получении данного статуса в Грузии получили 228 иностранцев. Большинство отказов приходится на долю граждан Турции, Индии и России. В целом в период с января по март 2026 года заявки на предоставление убежища подал 201 иностранный гражданин, из которых большинство – граждане Украины, Турции и Индии. Рассмотрение вопроса об убежище может занимать несколько месяцев. До получения убежища просителей размещают в специальный центр. По данным на первый квартал 2026 года в центре находятся 638 иностранных граждан. В случае отказа в предоставлении убежища иностранные граждане должны покинуть страну, в противном случае им грозит выдворение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:790:2048:2326_1920x0_80_0_0_451b29aac2f7f0a455d2125e292560ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
