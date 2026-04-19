Лавров: возобновление переговоров по Украине сейчас не в приоритете

Российская и украинская стороны при участии США провели несколько раундов переговоров, однако они были поставлены на паузу после обострения ситуации на Ближнем... 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T12:18+0400

политика

в мире

россия

украина

сша

ближний восток

сергей лавров

мид россии

обострение ситуации вокруг украины

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр в субботу принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме.По его словам, Москва положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул.Дипломат подчеркнул, что Россия никому не навязывала переговоры и всегда исходила из того, что если партнер готов, "то за нами дело не станет".Он обратил внимание, что Россия не уходит от переговоров и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.В этом году делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Первые два состоялись в Абу-Даби – 23-24 января и 4-5 февраля. Третий раунд был проведен в Женеве 17-18 февраля. Все встречи проходили в закрытом для прессы формате.После обострения ситуации на Ближнем Востоке переговоры были поставлены на паузу. В Кремле отмечали, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.

