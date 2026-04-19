Лавров: возобновление переговоров по Украине сейчас не в приоритете
Лавров: возобновление переговоров по Украине сейчас не в приоритете
19.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-19T12:18+0400
2026-04-19T12:18+0400
2026-04-19T13:04+0400
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр в субботу принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме.По его словам, Москва положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул.Дипломат подчеркнул, что Россия никому не навязывала переговоры и всегда исходила из того, что если партнер готов, "то за нами дело не станет".Он обратил внимание, что Россия не уходит от переговоров и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.В этом году делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Первые два состоялись в Абу-Даби – 23-24 января и 4-5 февраля. Третий раунд был проведен в Женеве 17-18 февраля. Все встречи проходили в закрытом для прессы формате.После обострения ситуации на Ближнем Востоке переговоры были поставлены на паузу. В Кремле отмечали, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
украина
сша
ближний восток
политика, в мире, россия, украина, сша, ближний восток, сергей лавров, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
политика, в мире, россия, украина, сша, ближний восток, сергей лавров, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: возобновление переговоров по Украине сейчас не в приоритете
12:18 19.04.2026 (обновлено: 13:04 19.04.2026)
Российская и украинская стороны при участии США провели несколько раундов переговоров, однако они были поставлены на паузу после обострения ситуации на Ближнем Востоке
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Вопрос возобновления переговоров по Украине сейчас не в приоритете, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр в субботу принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме.
"Эта сейчас тема, тема возобновления переговоров, не является приоритетом номер один в наших делах", – сказал Лавров в ходе выступления.
По его словам, Москва положительно оценивает идею вернуть их в Стамбул.
Дипломат подчеркнул, что Россия никому не навязывала переговоры и всегда исходила из того, что если партнер готов, "то за нами дело не станет".
Он обратил внимание, что Россия не уходит от переговоров и готова рассмотреть соответствующий запрос, когда он поступит.
"Когда кто-то созреет, пусть предлагают. Мы посмотрим, удобны ли сроки, удобно ли место, которое будет предложено, какая повестка дня", – сказал глава МИД.
В этом году делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Первые два состоялись в Абу-Даби – 23-24 января и 4-5 февраля. Третий раунд был проведен в Женеве 17-18 февраля. Все встречи проходили в закрытом для прессы формате.
После обострения ситуации на Ближнем Востоке переговоры были поставлены на паузу. В Кремле отмечали, что и Москва, и Киев продолжают диалог с Вашингтоном по своим каналам.