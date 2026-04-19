Новые номинации и проекты: о чем договорилась министр культуры Грузии в ЮНЕСКО

В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО могут войти Исинди, Цхенбурти, Кабахи и Марула 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T14:31+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Значительную роль ЮНЕСКО в сохранении и популяризации культурного наследия и многообразия Грузии обсудили на встрече министр культуры Тинатин Рухадзе и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, сообщили в пресс-службе ведомства. Стороны уделили особое внимание международному признанию грузинской культуры, в частности, включению грузинской культуры выращивания пшеницы, традиций и ритуалов в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2025 году, а также новой номинации на 2026 год – "Грузинские конные игры: Исинди, Цхенбурти, Кабахи и Марула". Особое внимание было уделено участию Грузии в проекте Mоndicult 2025, а также важности защиты культурного наследия в кризисных ситуациях. Обсуждение затронуло проекты, реализуемые Грузией в области охраны культурного наследия, включая процесс реставрации Гелатского монастыря, который ведется в сотрудничестве с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО и соответствующими органами. Была упомянута экспертная миссия ЮНЕСКО в Мцхета. На встрече было достигнуто соглашение о том, что Халед аль-Анани совершит рабочий визит в Грузию в ближайшем будущем.

