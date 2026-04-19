https://sputnik-georgia.ru/20260419/novye-nominatsii-i-proekty-o-chem-dogovorilas-ministr-kultury-gruzii-v-yunesko-298197313.html
Новые номинации и проекты: о чем договорилась министр культуры Грузии в ЮНЕСКО
Sputnik Грузия
В Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО могут войти Исинди, Цхенбурти, Кабахи и Марула 19.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-19T14:31+0400
культура
грузия
новости
юнеско
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24852/58/248525806_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_215a684e3f36db94b0b90df4774b45e2.jpg
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Значительную роль ЮНЕСКО в сохранении и популяризации культурного наследия и многообразия Грузии обсудили на встрече министр культуры Тинатин Рухадзе и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, сообщили в пресс-службе ведомства. Стороны уделили особое внимание международному признанию грузинской культуры, в частности, включению грузинской культуры выращивания пшеницы, традиций и ритуалов в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2025 году, а также новой номинации на 2026 год – "Грузинские конные игры: Исинди, Цхенбурти, Кабахи и Марула". Особое внимание было уделено участию Грузии в проекте Mоndicult 2025, а также важности защиты культурного наследия в кризисных ситуациях. Обсуждение затронуло проекты, реализуемые Грузией в области охраны культурного наследия, включая процесс реставрации Гелатского монастыря, который ведется в сотрудничестве с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО и соответствующими органами. Была упомянута экспертная миссия ЮНЕСКО в Мцхета. На встрече было достигнуто соглашение о том, что Халед аль-Анани совершит рабочий визит в Грузию в ближайшем будущем.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24852/58/248525806_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9487c52a3649e728ef75687c944ec582.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
культура, грузия, новости, юнеско, общество
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Значительную роль ЮНЕСКО в сохранении и популяризации культурного наследия и многообразия Грузии обсудили на встрече министр культуры Тинатин Рухадзе и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны уделили особое внимание международному признанию грузинской культуры, в частности, включению грузинской культуры выращивания пшеницы, традиций и ритуалов в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в 2025 году, а также новой номинации на 2026 год – "Грузинские конные игры: Исинди, Цхенбурти, Кабахи и Марула".
На встрече обсуждались мероприятия, запланированные в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО, включая активное участие Грузии в праздновании Дня культурного многообразия и Международного дня охраны нематериального культурного наследия в 2026 году, а также вопрос совместного с Венгрией празднования годовщины иллюстратора и художника Михая Зычи в 2027 году.
Особое внимание было уделено участию Грузии в проекте Mоndicult 2025, а также важности защиты культурного наследия в кризисных ситуациях.
Обсуждение затронуло проекты, реализуемые Грузией в области охраны культурного наследия, включая процесс реставрации Гелатского монастыря, который ведется в сотрудничестве с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО и соответствующими органами. Была упомянута экспертная миссия ЮНЕСКО в Мцхета.
На встрече было достигнуто соглашение о том, что Халед аль-Анани совершит рабочий визит в Грузию в ближайшем будущем.