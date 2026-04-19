Сколько граждан Грузии выдворили из ЕС – новые данные

Sputnik Грузия

Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц" 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T21:05+0400

2026-04-19T21:25+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Страны Евросоюза в первом квартале 2026 года приняли решение о депортации на родину 698 грузинских граждан, 6 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД. Из выдворенных на родину – 424 мужчины, 104 женщины и 164 несовершеннолетних. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (379 человек), затем идут Франция (105), Италия (41), Польша (30) и Швейцария (22). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали шести депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Их собирались депортировать из Германии, Франции, Италии и Румынии. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней пребывания в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмиссии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.

грузия, новости, общество, италия, франция, германия