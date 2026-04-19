Цинцадзе: рост торговли приведет к росту ВВП Грузии

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T16:44+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Текущие показатели внешней торговли вновь свидетельствуют об увеличении экономической активности в Грузии, что в конечном итоге положительно отразится на показателях экономического роста, заявил заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,8 миллиарда долларов. По его словам, в марте был зафиксирован рекордный объем экспорта, объем которого превысил 697 миллионов долларов, что является рекордным показателем для этого месяца. "Также стоит отметить, что данные за январь-март также являются рекордными, и, в частности, зафиксирован рост экспорта примерно на 23%, при этом его стоимость превышает 1,7 млрд долларов", – пояснил Цинцадзе. Рост экономики Экономика Грузии активно развивается в последние годы. Рост ВВП в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%. Реальный экономический рост в Грузии в феврале 2026 года составил 8,8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-феврале – 8,4%. Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году экономика Грузии вырастет на 5,3%, а Азиатский банк развития ожидает рост на 5,5%.

