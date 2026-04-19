Турция работает над скорым возобновлением переговоров по Украине

Анкара продолжает выступать за дипломатическое урегулирование конфликта и готова предоставить площадку для переговорного процесса 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T15:37+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Турция работает для возобновления переговоров по Украине в самой ближайшей перспективе, об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве."Мы ведем активную работу с заинтересованными сторонами и рассчитываем, что при наличии политической воли переговорный процесс может быть возобновлен в очень короткой перспективе", – заявил собеседник агентства.Он подчеркнул, что Анкара продолжает выступать за дипломатическое урегулирование и готова предоставить площадку для переговоров сторон.Касаясь возможности проведения встречи на уровне лидеров двух стран, он отметил, что она предоставится только после возобновления переговоров делегаций и когда будет "достигнут определенный прогресс".Именно работа делегаций должна подготовить основу для возможного саммита, подчеркнул источник."Без предварительных договоренностей и проработки ключевых вопросов на уровне переговорных групп организовать результативную встречу лидеров не представляется возможным", – добавил он.Переговоры в ТурцииВ мае, июне и июле прошлого года Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. По их итогам состоялся обмен пленными, а также была достигнута договоренность о передаче тел погибших украинских военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Позднее, в ноябре 2025 года, МИД Украины заявил о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия "ощутимого прогресса". В российском внешнеполитическом ведомстве эту причину назвали надуманной.После переговоры по Украине возобновились в Абу-Даби – 23-24 января они впервые прошли с участием представителей Вашингтона. Там же трехсторонняя переговорная группа встречалась и второй раз, это произошло 4-5 февраля.Третий раунд переговорного процесса в формате трехстороннего прошел 17-18 февраля в Женеве.Все встречи проходили в закрытом для прессы формате.После переговоров в Женеве стороны договорились продолжить обсуждения в ближайшее время. Конкретных дат и места возможной встречи переговорной группы по урегулированию украинского конфликта не называлось.

