Тяжелоатлеты со всей Европы собрались на чемпионат континента в Батуми
Грузинские тяжелоатлеты начнут выступать на турнире 20 апреля 19.04.2026
2026-04-19T18:44+0400
17:51 19.04.2026 (обновлено: 18:44 19.04.2026)
ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике стартовал в Батуми (АР Аджария) 19 апреля, сообщили в Федерации.
В Батуми приехали сильнейшие тяжелоатлеты из 45 стран. Грузинская команда будет соревноваться в следующих категориях:
60 кг – Годердзи Берделидзе, Рамин Шамилишвили;
69 кг – Миранда Чуткерашвили;
79 кг – Арчил Малакмадзе;
88 кг – Манучар Гогохия, Зураб Мсхаладзе;
94 кг – Ираклий Гобеджишвили;
110 кг – Ираклий Чхеидзе;
+86 кг – Анастасия Готфрид, Мариам Мургвлиани;
+110 кг – Бакар Турманидзе.
Грузинские тяжелоатлеты начнут выступать на турнире 20 апреля.
Чемпионат Европы завершится 26 апреля.