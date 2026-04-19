В Грузии появится еще один заповедник

Новая охраняемая зона будет включать в себя территории муниципалитетов Цаленжиха, Чхороцку и Мартвили 19.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-19T10:06+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр – Sputnik. Новая охраняемая территория "Национальный парк Эгриси" будет создана в Самегрело – соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент Грузии, сообщили в Агентстве охраняемых территорий. Статус охраняемой территории будет присвоен участку площадью 37 074 гектара. Новый заповедник будет включать в себя территории муниципалитетов Цаленжиха, Чхороцку и Мартвили. Закон планируется ввести в действие в 2027 году. Эгриси – исторический регион в Западной Грузии, сформировавшийся в IV-V веках. В грузинских исторических источниках в качестве административного термина Эгриси использовался в двух значениях: В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на начало 2026 года площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что примерно равно 13,3% территории Грузии. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях обитает 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, что составляет 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.

