Sputnik Грузия
Вольский: Trump Tower Tbilisi – инвестиции, которые имеют политический характер
Реализация проекта означает создание рабочих мест и уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии, считает депутат 19.04.2026, Sputnik Грузия
© photo: Sputnik / StringerГия Вольский. Съезд правящей партии "Грузинская мечта" 16 января 2021 года
Гия Вольский. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 19.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Реализация проекта означает создание рабочих мест и уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии, считает депутат
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Строительств Trump Tower в Тбилиси – это огромные инвестиции, которые имеют политический характер, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.
The Trump Organization выпустила официальное заявление о новом проекте – башне Трампа в Тбилиси. Небоскреб, спроектированный крупнейшей в мире архитектурной компанией Gensler, будет иметь около 70 этажей и станет самым высоким зданием в Грузии, сообщила газета The Wall Street Journal.

"Это огромные инвестиции, и особенно важно, что они имеют политический характер", – заявил Вольский.

По его словам, это означает создание рабочих мест и уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии.
"Все это означает создание рабочих мест, уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии, означает более сильный социальный пакет, который так важен для всех стран", – отметил Вольский.
По информации издания The Wall Street Journal, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.
