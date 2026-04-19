Вольский: Trump Tower Tbilisi – инвестиции, которые имеют политический характер
Реализация проекта означает создание рабочих мест и уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии, считает депутат
2026-04-19T23:24+0400
ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Строительств Trump Tower в Тбилиси – это огромные инвестиции, которые имеют политический характер, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. The Trump Organization выпустила официальное заявление о новом проекте – башне Трампа в Тбилиси. Небоскреб, спроектированный крупнейшей в мире архитектурной компанией Gensler, будет иметь около 70 этажей и станет самым высоким зданием в Грузии, сообщила газета The Wall Street Journal. По его словам, это означает создание рабочих мест и уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии. "Все это означает создание рабочих мест, уделение большего внимания вопросам безопасности Грузии, означает более сильный социальный пакет, который так важен для всех стран", – отметил Вольский. По информации издания The Wall Street Journal, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
