Золото и серебро за день: Грузия упрочняет лидерство на ЧЕ по дзюдо

В воскресенье, в четвертый и заключительный день чемпионата Европы, выступят три грузинских спортсмена

2026-04-19T11:12+0400

ТБИЛИСИ, 19 апр — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо в третий день чемпионата Европы в Тбилиси завоевала две медали – золото и серебро. Золотую медаль сборной принес Лука Майсурадзе (90 кг), победивший в финале серба Неманью Майдова. Серебро завоевал Тато Григалашвили (81 кг), уступивший в решающей схватке Тимуру Арбузову. В прошлом году Григалашвили уступил Арбузову золото чемпионата мира и Европы. В воскресенье, в четвертый и заключительный день чемпионата Европы, выступят три грузинских спортсмена. Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр Гурам Тушишвили будет соревноваться в весовой категории до 100 кг. Вице-чемпион Олимпийских игр и действующий чемпион Европы Илья Суламанидзе выступит в весовой категории до 100 кг. Его соперником в первом раунде станет британец Оливер Барратт. Среди женщин в весовой категории до 78 кг Софио Сомхишвили будет соревноваться с 1/16 финала. Ее соперницей станет хорватка Елена Вукович. Грузинская сборная на континентальном чемпионате 2026 года завоевала пять медалей: Лука Майсурадзе (90 кг), Этер Липартелиани (57 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стали чемпионами Европы, а Георгий Сардалашвили (60 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) завоевали серебряные медали. Команда Грузии пока занимает первое место в общекомандном зачете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

