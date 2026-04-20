Глава Европейского патентного ведомства участвует в международной конференции в Тбилиси

20.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Роль международного сотрудничества и важность запуска Европейской системы проверки патентов в Грузии – тема выступления президента Европейского патентного ведомства Антонио Кампиноса на конференции в Тбилиси, говорится в сообщении Национального центра интеллектуального имущества "Сакпатент". Президент Европейского патентного ведомства находится с официальным визитом в Грузии и участвует в международной конференции "От исследований к результатам – роль патентов в передаче технологий" в Тбилиси, организованной грузинским "Сакпатентом". В своем выступлении Кампинос сосредоточился также на углублении отношений с Грузией как страной-партнером и планах на будущее. Конференция посвящена возможностям преобразования результатов научно-исследовательской деятельности в реальную продукцию и незаменимой роли знаний в современной экономике. Патент, как объект интеллектуальной собственности, рассматривается как стратегический инструмент, связывающий знания с экономической ценностью, способствующий коммерциализации инноваций и создающий безопасную среду для инвестиций. Тбилисская конференция объединяет государственные учреждения, академический сектор и международных партнеров для обсуждения вопросов, связанных с развитием инновационной экосистемы. Участники конференции обсуждают важность университетов и исследовательских центров в развитии инноваций, формировании соответствующих профессиональных навыков, укреплении инновационной экосистемы и механизмах передачи технологий. Конференцию официально открыл глава Администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани, который сосредоточил внимание на законодательном регулировании в Грузии в области интеллектуальной собственности. Кроме того, министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе и заместитель председателя парламента Грузии Нино Цилосани обсудили развитие инновационной экосистемы, приоритеты научно-исследовательской политики, а также роль академической составляющей в развитии страны. Вторая часть конференции будет посвящена панельным дискуссиям о роли университетов в инновационной экосистеме и инновациях, в которых примут участие ведущие эксперты в соответствующей области, а также лидеры из академической и институциональной сфер. Как отметили в "Сакпатенте", визиту Антонио Кампиноса предшествовала официальная заявка Грузии в Европейское патентное ведомство (EPO) о присоединении к Европейской патентной конвенции, что подразумевает перспективу полноправного членства для Грузии. Перед этим шагом в Грузии был запущен Европейский механизм подтверждения патентов, обеспечивающий юридическое признание европейских патентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

