https://sputnik-georgia.ru/20260420/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-298202251.html

Как изменилась стоимость строительства в Грузии

Sputnik Грузия

Снижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижение затрат на транспортировку, топливо и электроэнергию 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T09:01+0400

экономика

грузия

новости

строительство

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915565_0:170:2049:1322_1920x0_80_0_0_e3599562dd980b8d77c0185a177a94ff.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в феврале 2026 года снизился на 0,2% по сравнению с январем 2026 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).По отдельным сегментам индекс за месяц:По данным "Сакстата", снижение индекса за месяц в основном произошло за счет снижение затрат на транспортировку, топливо и электроэнергию на 0,8%, в тоже время зарплаты в строительной отрасли выросли на 2%.В феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года индекс стоимости строительства вырос на 2,4%, что главным образом было вызвано ростом зарплат на 9,8%.По отдельным сегментам индекс за год вырос:Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

