Какой сегодня церковный праздник: 20 апреля 2026

По православному церковному календарю 20 апреля отмечают день памяти святых Каллиопия, Руфина, Акилины, Георгия и других

Sputnik Грузия рассказывает, кем были святые и почему упоминаются в церковном календаре.Каллиопий ПомпеопольскийПо церковному календарю 20 апреля поминают мученика Каллиопия, жившего в III веке в области Памфилия (территория современной Турции).Мать Каллиопия – благочестивая Феоклия, жена знатного сенатора, долго не могла иметь детей. Овдовев вскоре после рождения сына, она воспитала его в христианской вере. Гонения на христиан начались в империи, когда Каллиопий был уже взрослым.Феоклия сына отправила в другой город, надеясь, что там он переждет время преследований. Но отказ юноши принять участие в языческом празднике вызвал подозрение. Его арестовали и подвергли пыткам, стараясь заставить отречься от своей веры.Узнав о страданиях Каллиопия, Феоклия, отпустив рабов на волю, раздала нищим свое богатство, а сама поспешила к сыну. Проникнув в темницу, она укрепляла сына, чтобы он до конца перенес страдания за Христа. После казни сына, воздав славу Господу, она обняла бездыханное тело Каллиопия и тут же скончалась. Тела сына и матери похоронили в одной могиле. Произошло это примерно в 304 году.Святые мученикиПо церковному календарю 20 апреля поминают диакона Руфина, мученицу Акилину и с ними 200 воинов, пострадавших в городе Синопе при императоре Максимиане (305-311).Когда диакона Руфина посадили в темницу за исповедание христианской веры, Акилина заботилась о нем, за что ее тоже взяли под стражу. Своими чудесами в темнице они обратили в христианскую веру 200 воинов. Всем им вместе отрубили головы примерно в 310-м.Митрополит МитиленскийПо церковному календарю 20 апреля поминают преподобного Георгия, митрополита Митиленского.Монашеский образ жизни Георгий вел с юности, преимущественно совершенствуясь в добродетели смиренномудрия.Впервые гонения за почитание икон он претерпел при императоре Льве Исаврянине (716-741) и был назван Исповедником.На архиерейскую кафедру города Митилена на острове Лесбос Георгий был возведен при царствовании Константина Порфирородного (780-797). Согласно житию святого, жизнь святителя сияла чистотой, целомудрием и была подобна ангельской жизни.Святитель был милосердным, щедро помогал всем нуждающимся, за что Господь наделил его даром чудотворения – умением исцелять неизлечимые болезни и изгонять нечистых духов.Архипастыря в 815 году сослали в Херсон, при иконоборце Льве Армянине (813-820), где он и скончался примерно через пять лет. Над городом Митилена в час его смерти на небе воссияла яркая звезда.ИмениныПо церковному календарю 20 апреля именины отмечают Аркадий, Евдокия, Георгий, Даниил, Прокоп и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников.

религия , справки , календарь религиозных праздников