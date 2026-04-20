https://sputnik-georgia.ru/20260420/mezhdunarodnye-investory-zainteresovany-gruzinskimi-tsennymi-bumagami--ministr-298214355.html

Международные инвесторы заинтересованы грузинскими ценными бумагами – министр

Правительство Грузии активно обсуждает выпуск ценных бумаг, номинированных в грузинских лари, заявил министр 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T23:31+0400

экономика

грузия

новости

вашингтон

мвф

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/11/251494180_922:608:3072:1817_1920x0_80_0_0_aa2e3674b198c5b2ecd5b47a1fb122a8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Международные инвесторы сохраняют интерес к вложениям в грузинские ценные бумаги, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили, подводя итоги весенних встреч МВФ и Всемирного банка. Весенние встречи МВФ и Всемирного банка 2026 года прошли в Вашингтоне с 13 по 18 апреля. Мероприятие собрало министров финансов, глав центральных банков, представителей частного сектора и гражданского общества. Участие приняла и грузинская делегация с участием главы Национального банка Натии Турнава, а также главы Минфина Лаши Хуцишвили. В Вашингтоне прошли встречи главы Минфина с международными инвесторами и инвестиционными компаниями. По словам Хуцишвили, правительство Грузии активно обсуждает выпуск ценных бумаг, номинированных в грузинских лари. "В последнее время интерес со стороны международных инвесторов в этом отношении высок, но мы считаем, что нашими действиями мы еще больше поощрим их участие на местном рынке", – заявил Хуцишвили. Встречи в Вашингтоне В рамках ежегодных весенних встреч МВФ и Всемирного банка Хуцишвили провел встречу с заместителем управляющего директора МВФ, исполнительными и альтернативными директорами МВФ, директором департамента МВФ по Ближнему Востоку и Центральной Азии, а также состоялась встреча министров финансов и глав центральных банков стран Кавказского и Центральноазиатского регионов с заместителем управляющего директора МВФ. Министр финансов принял участие в круглом столе, организованном МВФ, который был посвящен обзору региональной экономики. В ходе визита министр финансов встретился с управляющим директором Всемирного банка по операциям, вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, а также исполнительным директором Всемирного банка. "Важные встречи состоялись во Всемирном банке, где мы обсудили потенциальные проекты, над которыми начнем работать совместно со Всемирным банком в ближайшем будущем. Эти проекты важны, поскольку они способствуют инвестициям в инфраструктуру Грузии", – сказал министр. По его словам, проекты включают в себя как укрепление связывающей инфраструктуры и инфраструктуры Среднего коридора, так и финансирование энергетических проектов. Также министр рассказал о встречах с рейтинговыми агентствами и отметил, что существуют позитивные ожидания относительно улучшения рейтинговых перспектив.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

