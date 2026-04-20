Невероятный гол Кварацхелия не спас "ПСЖ" от поражения в Лиге 1
На счету Кварацхелия в этом сезоне пять голов и четыре результативные передачи в Лиге 1
2026-04-20T11:11+0400
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил гол невероятной красоты в ворота "Лиона" в матче французской Лиги 1. Несмотря на это, парижане все же проиграли домашнюю встречу со счетом 1:2.
В 30-м туре чемпионата Франции главный тренер парижан Луис Энрике изменил состав и дал отдохнуть нескольким лидерам, включая Хвичу Кварацхелия и Усмана Дембеле. Отсутствие ведущих игроков сказалось на игре команды: "Лион" вышел вперед уже в первом тайме благодаря голам Афонсу Морейры на 7-й минуте и Эндрика на 18-й.
Кварацхелия вышел на поле на 58-й минуте вместе с Усманом Дембеле и Кан-ин Ли, после чего парижане стали действовать активнее в атаке, увеличили темп и создали несколько опасных моментов.
Кварацхелия отличился уже в добавленное арбитром время, поразив дальний угол ворот обводящим ударом.
После 30 туров "ПСЖ" занимает первое место с 63 очками. На счету Кварацхелия в этом сезоне пять голов и четыре результативные передачи в Лиге 1.