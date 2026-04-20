Папуашвили назвал требования Брюсселя к Грузии "фарсом"

Папуашвили назвал требования Брюсселя к Грузии "фарсом"

На фоне победы оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, Тбилиси обвинил "партию глобальной войны" в стремлении насаждать марионеточные правительства ради...

2026-04-20T17:57+0400

2026-04-20T17:57+0400

2026-04-20T17:57+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Выборы в Венгрии показали, что позиция Брюсселя в отношении грузинских властей, касающаяся необходимости многопартийности и плюрализма, – всего лишь фарс, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.Философ Заза Шатиришвили опубликовал письмо, в котором высказал свою позицию по итогам выборов в Венгрии. По его словам, "после успешной спецоперации в Венгрии и смещения Орбана олигархические семьи продолжат свои атаки на Грузию с удвоенной энергией".По словам спикера, главное, что сейчас становится очевидным, – в процессе формирования нового глобального порядка эти силы заинтересованы в марионеточных правительствах в разных странах."Это главная задача, которую мы видим сегодня, – подчинить страны, как становится ясно, ради нового глобального порядка. Именно это сегодня и пытается сделать "партия глобальной войны", и мы видим, что она не ограничивается отдельными странами", – отметил Папуашвили.Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала победу над партией "Фидес" Виктора Орбана. "Тиса" получит 136 из 199 мест, чего достаточно для конституционного большинства.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

брюссель

венгрия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, виктор орбан, шалва папуашвили, брюссель, венгрия, тбилиси