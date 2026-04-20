Папуашвили назвал требования Брюсселя к Грузии "фарсом"
На фоне победы оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра, Тбилиси обвинил "партию глобальной войны" в стремлении насаждать марионеточные правительства ради... 20.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-20T17:57+0400
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Выборы в Венгрии показали, что позиция Брюсселя в отношении грузинских властей, касающаяся необходимости многопартийности и плюрализма, – всего лишь фарс, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Философ Заза Шатиришвили опубликовал письмо, в котором высказал свою позицию по итогам выборов в Венгрии. По его словам, "после успешной спецоперации в Венгрии и смещения Орбана олигархические семьи продолжат свои атаки на Грузию с удвоенной энергией".
"Сам факт нарушения основанного на правилах международного порядка также показывает, что фарс, который они разыгрывают перед нами, будто их интересуют многопартийная система и плюрализм, – это всего лишь фарс, всего лишь предлог, инструмент для оказания давления на ту или иную страну",– сказал Папуашвили.
По словам спикера, главное, что сейчас становится очевидным, – в процессе формирования нового глобального порядка эти силы заинтересованы в марионеточных правительствах в разных странах.
"Это главная задача, которую мы видим сегодня, – подчинить страны, как становится ясно, ради нового глобального порядка. Именно это сегодня и пытается сделать "партия глобальной войны", и мы видим, что она не ограничивается отдельными странами", – отметил Папуашвили.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром одержала победу над партией "Фидес" Виктора Орбана. "Тиса" получит 136 из 199 мест, чего достаточно для конституционного большинства.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.