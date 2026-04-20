Папуашвили вручил Почетную медаль председателю парламента Азербайджана
Гафарова – первая, кто был награжден Почетной медалью парламента Грузии
2026-04-20T21:19+0400
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил Почетную медаль председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Новая парламентская награда была вручена председателю Милли Меджлиса за особый вклад в углубление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и развитие межпарламентских отношений. Гафарова – первая, кто был награжден Почетной медалью парламента Грузии, учрежденной в соответствии с новым регламентом законодательного органа. В марте 2025 года в рамках официального визита Сахибы Гафаровой в Грузию был подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Грузии и Меджлисом Азербайджана. Документ направлен на дальнейшее укрепление регулярных контактов между парламентскими группами дружбы, отраслевыми комитетами и сотрудниками законодательных органов, на обмен опытом по различным вопросам.
19:58 20.04.2026 (обновлено: 21:19 20.04.2026)
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил Почетную медаль председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Новая парламентская награда была вручена председателю Милли Меджлиса за особый вклад в углубление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и развитие межпарламентских отношений.
Гафарова – первая, кто был награжден Почетной медалью парламента Грузии, учрежденной в соответствии с новым регламентом законодательного органа.
"Сахиба Гафарова внесла особый вклад в углубление отношений между законодательными органами двух стран. За время ее председательства отношения между парламентом Грузии и Меджлисом Азербайджана значительно активизировались на всех уровнях, а также состоялся ряд успешных визитов на высоком уровне", – говорится в распространенном сообщении.
В марте 2025 года в рамках официального визита Сахибы Гафаровой в Грузию был подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Грузии и Меджлисом Азербайджана. Документ направлен на дальнейшее укрепление регулярных контактов между парламентскими группами дружбы, отраслевыми комитетами и сотрудниками законодательных органов, на обмен опытом по различным вопросам.