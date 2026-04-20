Папуашвили вручил Почетную медаль председателю парламента Азербайджана

Папуашвили вручил Почетную медаль председателю парламента Азербайджана

Sputnik Грузия

Гафарова – первая, кто был награжден Почетной медалью парламента Грузии 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T19:58+0400

2026-04-20T19:58+0400

2026-04-20T21:19+0400

новости

грузия

политика

азербайджан

шалва папуашвили

грузино-азербайджанские отношения

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили вручил Почетную медаль председателю Милли Меджлиса Азербайджана Сахибе Гафаровой, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Новая парламентская награда была вручена председателю Милли Меджлиса за особый вклад в углубление сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и развитие межпарламентских отношений. Гафарова – первая, кто был награжден Почетной медалью парламента Грузии, учрежденной в соответствии с новым регламентом законодательного органа. В марте 2025 года в рамках официального визита Сахибы Гафаровой в Грузию был подписан меморандум о взаимопонимании между парламентом Грузии и Меджлисом Азербайджана. Документ направлен на дальнейшее укрепление регулярных контактов между парламентскими группами дружбы, отраслевыми комитетами и сотрудниками законодательных органов, на обмен опытом по различным вопросам.

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, азербайджан, шалва папуашвили, грузино-азербайджанские отношения