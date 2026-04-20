https://sputnik-georgia.ru/20260420/peskov-rossiya-gotova-byt-posrednikom-v-peregovorakh-ssha-i-irana-298213630.html
Песков: Россия готова быть посредником в переговорах США и Ирана
Песков: Россия готова быть посредником в переговорах США и Ирана
Sputnik Грузия
Ранее сообщалось, что американо-иранские переговоры в Исламабаде могут возобновиться сегодня, однако стало известно, что Иран отказался от встречи, упрекнув...
2026-04-20T16:25+0400
2026-04-20T16:25+0400
2026-04-20T20:32+0400
в мире
россия
политика
сша
иран
тегеран
дмитрий песков
обострение ситуации на ближнем востоке
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264942370_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_131c6c2e5a8efa3649f78f8df4607061.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Россия рассчитывает, что диалог между Тегераном и Вашингтоном не прервется, а развитие событий не пойдет по силовому пути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что возобновление военного конфликта чревато крайне негативными последствиями как для региональной безопасности, так и для мировой экономики.Песков подчеркнул, что Россия в настоящий момент не выступает посредником в переговорном процессе по урегулированию конфликта, однако при необходимости готова им быть."Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения", — подчеркнул представитель Кремля.Комментируя ситуацию в Ормузском проливе, пресс-секретарь российского лидера назвал ее "очень хрупкой и непредсказуемой".Блокада проливаС 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.Вашингтон утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно следовать через пролив при условии, что они не платили Тегерану за проход. Иранские власти о введении платы официально не объявляли.Что с переговорами?Ранее сообщалось, что новый раунд американо-иранских переговоров в столице Пакистана Исламабаде может пройти 19-20 апреля, однако позднее ряд СМИ распространил информацию о том, что иранская сторона от встречи отказалась.Это решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона, а также продолжающейся американской блокадой Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
иран
тегеран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/03/264942370_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d407627e37a679c747f051b43195fe1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, россия, политика, сша, иран, тегеран, дмитрий песков, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, россия, политика, сша, иран, тегеран, дмитрий песков, обострение ситуации на ближнем востоке
Песков: Россия готова быть посредником в переговорах США и Ирана
16:25 20.04.2026 (обновлено: 20:32 20.04.2026)
Ранее сообщалось, что американо-иранские переговоры в Исламабаде могут возобновиться сегодня, однако стало известно, что Иран отказался от встречи, упрекнув США в "чрезмерных требованиях"
ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Россия рассчитывает, что диалог между Тегераном и Вашингтоном не прервется, а развитие событий не пойдет по силовому пути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы надеемся, что все-таки переговорный процесс будет продолжен — и благодаря этому удастся избежать дальнейшего развития событий по силовому сценарию", — сказал представитель Кремля журналистам.
Он добавил, что возобновление военного конфликта чревато крайне негативными последствиями как для региональной безопасности, так и для мировой экономики.
Песков подчеркнул, что Россия в настоящий момент не выступает посредником в переговорном процессе по урегулированию конфликта, однако при необходимости готова им быть.
"Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения", — подчеркнул представитель Кремля.
Комментируя ситуацию в Ормузском проливе, пресс-секретарь российского лидера назвал ее "очень хрупкой и непредсказуемой".
С 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
Вашингтон утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно следовать через пролив при условии, что они не платили Тегерану за проход. Иранские власти о введении платы официально не объявляли.
Ранее сообщалось, что новый раунд американо-иранских переговоров в столице Пакистана Исламабаде может пройти 19-20 апреля, однако позднее ряд СМИ распространил информацию о том, что иранская сторона от встречи отказалась.
Это решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона, а также продолжающейся американской блокадой Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.