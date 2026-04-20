Песков: Россия готова быть посредником в переговорах США и Ирана

Ранее сообщалось, что американо-иранские переговоры в Исламабаде могут возобновиться сегодня, однако стало известно, что Иран отказался от встречи, упрекнув... 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T20:32+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Россия рассчитывает, что диалог между Тегераном и Вашингтоном не прервется, а развитие событий не пойдет по силовому пути, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что возобновление военного конфликта чревато крайне негативными последствиями как для региональной безопасности, так и для мировой экономики.Песков подчеркнул, что Россия в настоящий момент не выступает посредником в переговорном процессе по урегулированию конфликта, однако при необходимости готова им быть."Мы, как это неоднократно заявлялось на различных уровнях, безусловно, мы готовы оказать любое востребованное содействие для выхода на мирное урегулирование и достижение соответствующего соглашения", — подчеркнул представитель Кремля.Комментируя ситуацию в Ормузском проливе, пресс-секретарь российского лидера назвал ее "очень хрупкой и непредсказуемой".Блокада проливаС 13 апреля ВМС США начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.Вашингтон утверждает, что суда, не связанные с Ираном, могут свободно следовать через пролив при условии, что они не платили Тегерану за проход. Иранские власти о введении платы официально не объявляли.Что с переговорами?Ранее сообщалось, что новый раунд американо-иранских переговоров в столице Пакистана Исламабаде может пройти 19-20 апреля, однако позднее ряд СМИ распространил информацию о том, что иранская сторона от встречи отказалась.Это решение Тегеран обосновал чрезмерными требованиями и нереалистичными ожиданиями Вашингтона, а также продолжающейся американской блокадой Ормузского пролива, которые он рассматривает как нарушение режима прекращения огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

