Почему из центра Тбилиси перенесли на окраину памятник самому известному царю Грузии?
© video: Sputnik / Stringer
Памятник царю Давиду Строителю, один из самых тяжелых бронзовых монументов в Грузии, был перенесен с площади Республики в центре Тбилиси на аллею Давида Агмашенебели в 2005 году.
Официальной причиной была названа масштабная реконструкция площади Республики. По сообщениям СМИ, решение о переносе принял лично Михаил Саакашвили.
Монумент царю Давиду Строителю разместили на въезде в Тбилиси с западной стороны. Это решение вызвало протесты – представители общественности требовали вернуть памятник на место. Автор памятника, известный скульптор Мераб Бердзенишвили, также выступил против переноса своей работы.
Словно насмешкой над протестующими стала установка на площади Республики “Памятника велосипеду” в 2011 году. После смены власти в Грузии грузинская интеллигенция продолжает настаивать на возвращении памятника на место. Деятели культуры и науки направили обращение к правительству с просьбой решить этот вопрос.
