Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260420/pochemu-iz-tsentra-tbilisi-perenesli-na-okrainu-pamyatnik-samomu-izvestnomu-tsaryu-gruzii-298208567.html
Почему из центра Тбилиси перенесли на окраину памятник самому известному царю Грузии?
Sputnik Грузия
Памятник царю Давиду Строителю, один из самых тяжелых бронзовых монументов в Грузии, был перенесен с площади Республики в центре Тбилиси на аллею Давида... 20.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-20T13:52+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
пробки в тбилиси
памятник
памятник культуры
история
история грузии - все самое интересное
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/14/298208393_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3faaa9d4c6615a4d2556529ab127b434.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/14/298208393_192:0:1152:720_1920x0_80_0_0_393b7a38f37a82b63cc912f04fded859.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
13:52 20.04.2026
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Памятник царю Давиду Строителю, один из самых тяжелых бронзовых монументов в Грузии, был перенесен с площади Республики в центре Тбилиси на аллею Давида Агмашенебели в 2005 году.
Официальной причиной была названа масштабная реконструкция площади Республики. По сообщениям СМИ, решение о переносе принял лично Михаил Саакашвили.

Монумент царю Давиду Строителю разместили на въезде в Тбилиси с западной стороны. Это решение вызвало протесты – представители общественности требовали вернуть памятник на место. Автор памятника, известный скульптор Мераб Бердзенишвили, также выступил против переноса своей работы.

Словно насмешкой над протестующими стала установка на площади Республики “Памятника велосипеду” в 2011 году. После смены власти в Грузии грузинская интеллигенция продолжает настаивать на возвращении памятника на место. Деятели культуры и науки направили обращение к правительству с просьбой решить этот вопрос.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0