https://sputnik-georgia.ru/20260420/premer-gruzii-pozdravil-eks-prezidenta-bolgarii-s-pobedoy-na-parlamentskikh-vyborakh-298214237.html

Премьер Грузии поздравил экс-президента Болгарии с победой на парламентских выборах

Премьер Грузии поздравил экс-президента Болгарии с победой на парламентских выборах

Sputnik Грузия

После подсчета 91,7% голосов партия Радева "Прогрессивная Болгария" получила 44,7% голосов

2026-04-20T21:22+0400

2026-04-20T21:22+0400

2026-04-20T21:22+0400

политика

грузия

новости

болгария

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23627/32/236273238_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_c3d107b7845b4c891ab02b4305f647f0.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Грузия рассчитывает на укрепление дружбы с Болгарией и углубление партнерства между странами, написал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в социальной платформе X, поздравляя Румена Радева с победой на выборах в Болгарии. По предварительным официальным результатам, партия бывшего президента Румена Радева лидирует на парламентских выборах в Болгарии. После подсчета 91,7% голосов партия Радева "Прогрессивная Болгария" получила 44,7% голосов, за ней следует коалиция "Мы продолжаем перемены – Демократическая Болгария" с 13,2% голосов и партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова "GERB" с 13,4%. "Желаю вам успехов в развитии страны и обеспечении непрерывного прогресса и процветания болгарского народа. Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление нашей давней дружбы и углубление нашего прочного партнерства", – написал Кобахидзе. Грузия и Болгария установили дипломатические отношения в 1992 году. Стороны динамично сотрудничают в сферах экономики, энергетики, транспорта, культуры и образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, болгария, ираклий кобахидзе