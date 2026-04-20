Red Wings свяжет Тбилиси с Тюменью

Авиакомпания ранее добавила рейсы в Батуми из шести российских городов 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр – Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Тбилиси из Тюмени c 12 июня, говорится на сайте авиакомпании. Полеты будут выполняться до конца октября на российских самолетах SSJ-100. В летнем сезоне 2026 года Red Wings будет летать в Тбилиси из девяти российских городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Сочи, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Тюмени. Кроме того, авиакомпания ранее добавила рейсы в Батуми из шести российских городов. В середине мая 2023 Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая 2023 года совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая того же года в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля 2023 года рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

