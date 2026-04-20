https://sputnik-georgia.ru/20260420/sgb-gruzii-v-gardabani-i-batumi-zaderzhany-dva-cheloveka-po-obvineniyu-v-terrorizme-298209748.html
СГБ Грузии: в Гардабани и Батуми задержаны два человека по обвинению в терроризме
СГБ Грузии: в Гардабани и Батуми задержаны два человека по обвинению в терроризме
Sputnik Грузия
В ходе расследования установлено, что задержанные вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"* и принесли присягу на верность 20.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-20T14:54+0400
2026-04-20T14:54+0400
2026-04-20T15:11+0400
грузия
новости
гардабани
происшествия
батуми
квемо картли
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23826/97/238269794_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_a679c9a34e55f369506a73c90292d3a8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Два человека, гражданин Грузии и иностранец, задержаны в Гардабани (регион Квемо Картли) и Батуми (АР Аджария) по обвинению во вступлении в иностранную террористическую организацию и содействии террористической деятельности, заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге. Совместную спецоперацию провели Центр по борьбе с терроризмом и Департамент специальных операций СГБ Грузии. В ходе расследования установлено, что указанные лица вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"*, принесли присягу на верность, которую записали на видео и отправили лидерам организации, тем самым заявив о своем безоговорочном повиновении им. "Они были готовы выполнить любое задание, порученное лидерами "Исламского государства"*. В ходе расследования также установлено, что задержанные направлялись из Грузии в другую страну, где они должны были присоединиться к боевикам "Исламского государства"*, – заявил Маградзе. В результате следственных действий были обнаружены электронные носители информации, незарегистрированные SIM-карты, мобильные телефоны, предметы с символикой террористической организации. Были изъяты маски с символикой "Исламского государства"*, личные документы и другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для дела. Им грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
гардабани
батуми
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23826/97/238269794_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_0ccf7b0b85af2163bd08b55a7028785d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, гардабани, происшествия, батуми, квемо картли, сгб
грузия, новости, гардабани, происшествия, батуми, квемо картли, сгб
СГБ Грузии: в Гардабани и Батуми задержаны два человека по обвинению в терроризме
14:54 20.04.2026 (обновлено: 15:11 20.04.2026)
В ходе расследования установлено, что задержанные вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"* и принесли присягу на верность
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Два человека, гражданин Грузии и иностранец, задержаны в Гардабани (регион Квемо Картли) и Батуми (АР Аджария) по обвинению во вступлении в иностранную террористическую организацию и содействии террористической деятельности, заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге.
Совместную спецоперацию провели Центр по борьбе с терроризмом и Департамент специальных операций СГБ Грузии.
"Мы заранее располагали информацией об их въезде в Грузию и цели их въезда. Они прибыли в Грузию по отдельности и поселились в арендованной квартире. Со дня въезда оба находились под оперативным контролем", – заявил Маградзе.
В ходе расследования установлено, что указанные лица вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"*, принесли присягу на верность, которую записали на видео и отправили лидерам организации, тем самым заявив о своем безоговорочном повиновении им.
"Они были готовы выполнить любое задание, порученное лидерами "Исламского государства"*. В ходе расследования также установлено, что задержанные направлялись из Грузии в другую страну, где они должны были присоединиться к боевикам "Исламского государства"*, – заявил Маградзе.
В результате следственных действий были обнаружены электронные носители информации, незарегистрированные SIM-карты, мобильные телефоны, предметы с символикой террористической организации.
Были изъяты маски с символикой "Исламского государства"*, личные документы и другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для дела. Им грозит от 10 до 17 лет тюрьмы.
* Запрещенная в России террористическая группировка.