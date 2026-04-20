https://sputnik-georgia.ru/20260420/sgb-gruzii-v-gardabani-i-batumi-zaderzhany-dva-cheloveka-po-obvineniyu-v-terrorizme-298209748.html

СГБ Грузии: в Гардабани и Батуми задержаны два человека по обвинению в терроризме

Sputnik Грузия

В ходе расследования установлено, что задержанные вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"* и принесли присягу на верность 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T14:54+0400

грузия

новости

гардабани

происшествия

батуми

квемо картли

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23826/97/238269794_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_a679c9a34e55f369506a73c90292d3a8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Два человека, гражданин Грузии и иностранец, задержаны в Гардабани (регион Квемо Картли) и Батуми (АР Аджария) по обвинению во вступлении в иностранную террористическую организацию и содействии террористической деятельности, заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Лаша Маградзе на брифинге. Совместную спецоперацию провели Центр по борьбе с терроризмом и Департамент специальных операций СГБ Грузии. В ходе расследования установлено, что указанные лица вступили в ряды террористической организации "Исламское государство"*, принесли присягу на верность, которую записали на видео и отправили лидерам организации, тем самым заявив о своем безоговорочном повиновении им. "Они были готовы выполнить любое задание, порученное лидерами "Исламского государства"*. В ходе расследования также установлено, что задержанные направлялись из Грузии в другую страну, где они должны были присоединиться к боевикам "Исламского государства"*, – заявил Маградзе. В результате следственных действий были обнаружены электронные носители информации, незарегистрированные SIM-карты, мобильные телефоны, предметы с символикой террористической организации. Были изъяты маски с символикой "Исламского государства"*, личные документы и другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для дела. Им грозит от 10 до 17 лет тюрьмы. * Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гардабани

батуми

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, гардабани, происшествия, батуми, квемо картли, сгб