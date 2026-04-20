Строительстве Trump Tower в Тбилиси – мнение властей и оппозиции о многомиллионном проекте
Появление объекта такого класса задает "верхнюю планку" для цен и архитектурных стандартов в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Новость о строительстве Trump Tower в Тбилиси стала поводом для новой политико-экономической дискуссии в Грузии: власти говорят о росте инвестиций и укреплении имиджа страны, тогда как оппозиция призывает не переоценивать значение проекта.
The Trump Organization выпустила официальное заявление о новом проекте – башне Трампа в Тбилиси. Небоскреб, спроектированный одной из крупнейших архитектурных компаний мира Gensler, будет насчитывать около 70 этажей и станет самым высоким зданием в Грузии, сообщила газета The Wall Street Journal.
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что реализация проекта Trump Tower Tbilisi в Грузии будет способствовать не только привлечению инвестиций, но и задаст новый стандарт на рынке недвижимости.
По его словам, приход в Грузию президента США Дональда Трампа и его компании подтверждает, что в стране существует благоприятная инвестиционная среда и она экономически привлекательна.
"Когда компания Трампа заходит в Грузию под собственным именем и брендом, это означает, что она хорошо знакома с существующей средой. Конечно, Трамп и его компания дорожат своей репутацией, накопленной за годы, и именно с этой репутацией входят в данный бизнес-проект, что важно", – заявил Папуашвили.
Он также отметил, что "оппозиция, вероятно, объявит американизацию проблемой".
"Не знаю, что на этот раз скажет оппозиция. Вероятно, объявит американизацию какой-то проблемой. На самом деле все очень просто. По различным данным, опубликованным в последнее время, Грузия является лидером по темпам экономического развития в мире, а не только в регионе", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, Грузия – это остров мира и стабильности в регионе, где возникают и обостряются новые конфликты.
В оппозиции считают, что строительство небоскреба не означает потепления в отношениях Грузии и США.
По словам члена партии "Единое национальное движение", бывшего главы Нацбанка Романа Гоциридзе, интересы, связанные с проектом, вызывают дополнительные вопросы.
Он отметил, что речь идет о франчайзинговом проекте, реализация которого, вероятно, будет осуществляться с участием местных компаний. Гоциридзе также подчеркнул, что строительство небоскреба такого масштаба занимает годы, и пока неизвестно, будет ли проект реализован на практике.
"Находящийся под санкциями Иванишвили ищет способы спастись. Его, так сказать, подчиненные, бизнесмены, которых он подкупает, создадут некий консорциум, где, конечно же, наибольшая часть будет состоять из денег Бидзины Иванишвили, привлеченных косвенно, и именно об этой идее сейчас говорят с Трампом", – сказал Гоциридзе.
По информации The Wall Street Journal, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.
В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.