Строительстве Trump Tower в Тбилиси – мнение властей и оппозиции о многомиллионном проекте

Появление объекта такого класса задает "верхнюю планку" для цен и архитектурных стандартов в Тбилиси 20.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Новость о строительстве Trump Tower в Тбилиси стала поводом для новой политико-экономической дискуссии в Грузии: власти говорят о росте инвестиций и укреплении имиджа страны, тогда как оппозиция призывает не переоценивать значение проекта.The Trump Organization выпустила официальное заявление о новом проекте – башне Трампа в Тбилиси. Небоскреб, спроектированный одной из крупнейших архитектурных компаний мира Gensler, будет насчитывать около 70 этажей и станет самым высоким зданием в Грузии, сообщила газета The Wall Street Journal.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что реализация проекта Trump Tower Tbilisi в Грузии будет способствовать не только привлечению инвестиций, но и задаст новый стандарт на рынке недвижимости.По его словам, приход в Грузию президента США Дональда Трампа и его компании подтверждает, что в стране существует благоприятная инвестиционная среда и она экономически привлекательна.Он также отметил, что "оппозиция, вероятно, объявит американизацию проблемой"."Не знаю, что на этот раз скажет оппозиция. Вероятно, объявит американизацию какой-то проблемой. На самом деле все очень просто. По различным данным, опубликованным в последнее время, Грузия является лидером по темпам экономического развития в мире, а не только в регионе", – заявил Папуашвили.По словам спикера, Грузия – это остров мира и стабильности в регионе, где возникают и обостряются новые конфликты.В оппозиции считают, что строительство небоскреба не означает потепления в отношениях Грузии и США.По словам члена партии "Единое национальное движение", бывшего главы Нацбанка Романа Гоциридзе, интересы, связанные с проектом, вызывают дополнительные вопросы.Он отметил, что речь идет о франчайзинговом проекте, реализация которого, вероятно, будет осуществляться с участием местных компаний. Гоциридзе также подчеркнул, что строительство небоскреба такого масштаба занимает годы, и пока неизвестно, будет ли проект реализован на практике.По информации The Wall Street Journal, в реализации проекта также примут участие грузинские компании Archi Group и Biograpi Living.В 2012 году The Trump Organization объявила о намерении построить Trump Tower в Батуми – 47-этажное здание Trump Riviera совместно с Silk Road Group. Однако проект был отменен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

