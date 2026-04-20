Связь через знания: как студенты становятся мостом между Россией и Грузией
20:02 20.04.2026 (обновлено: 21:20 20.04.2026)
© video: Sputnik / Stringer
Подписаться
Грузинские абитуриенты все чаще рассматривают альтернативные траектории образования за пределами страны
Одним из таких вариантов остается программа бесплатного обучения в российских вузах, которая действует уже не одно десятилетие и сегодня реализуется через квоты правительства РФ.
Истоки этой системы уходят еще в советский период, когда с созданием Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы началась практика обучения иностранных студентов за счет государства. В постсоветское время программа была сохранена и трансформирована, а с 2014 года действует в централизованном формате через Россотрудничество.
Сегодня речь идет примерно о шестистах вузах по всей России, готовых принимать иностранных студентов, в том числе граждан Грузии. Среди них – ведущие университеты страны: Высшая школа экономики, РАНХиГС, Финансовый университет, Первый медицинский университет имени Сеченова, ГИТИС, Гнесинка, МГТУ имени Баумана и другие.
Как отмечают сами участники программы, поступление не требует сдачи дополнительных экзаменов – решение принимается на основе школьных оценок, портфолио и рекомендаций. При этом требования зависят от выбранной специальности: для экономических направлений важны математика и аналитические дисциплины, для гуманитарных – языки и литература.
Опытом обучения делятся и сами студенты. Лизи из Батуми уже завершила бакалавриат и продолжает обучение в магистратуре Высшей школы экономики. По ее словам, решение уехать далось непросто, однако впоследствии стало одним из ключевых в жизни. Аналогичную оценку дает и студентка из Казахстана, отмечая высокий уровень образования и возможности, которые открывает обучение.
Грузинские студенты обучаются и в других вузах, включая Российский экономический университет имени Плеханова, где учатся представители разных регионов страны. Некоторые из них подчеркивают, что программа стала важной возможностью для тех, кто сталкивался с языковыми или образовательными барьерами на родине.
Процесс подачи заявки проходит через платформу Education in Russia: абитуриенты регистрируются, выбирают вузы и направления, загружают документы и проходят отбор. Дополнительную информационную поддержку оказывает Секция интересов Российской Федерации в Грузии.
Эксперты отмечают, что образовательные программы традиционно выступают инструментом гуманитарного взаимодействия. Выпускники таких инициатив зачастую становятся связующим звеном между странами, формируя профессиональные и культурные контакты.
