В Грузии изъяли более тысячи упаковок наркотиков: среди задержанных – рецидивист

Учитывая объем партии и доказательства содействия сбыту, фигурантам дела грозит исключительная мера наказания: до 20 лет лишения свободы или пожизненное... 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T16:57+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Сотрудники полиции задержали двух человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотических средств, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, задержаны 40-летний гражданин и ранее судимый 26-летний мужчина. В ходе личного обыска обвиняемых, а также при проведении обысков их жилого дома и других локаций правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств наркотики в особо крупном размере. Речь идет о 1 107 упаковках так называемого "био", подготовленных к сбыту. Кроме того, полиция изъяла материалы для фасовки наркотиков, в том числе клейкие ленты, электронные весы и полиэтиленовые пакеты с застежками. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

