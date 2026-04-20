В Грузии проверили более двух десятков винных компаний
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось, что свидетельствует об эффективности системы контроля качества вина
© photo: Sputnik / Stringer — Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду. Грузинское вино
Дни вина в Грузии - винный фестиваль в Александровском саду. Грузинское вино
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось, что свидетельствует об эффективности системы контроля качества вина
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Инспекционная проверка вина и алкогольной продукции 23 компаний в первом квартале 2026 года не выявила ни одного нарушения, говорится в сообщении Национального агентства вина в Грузии.
Проверка предусматривала установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина. Приоритетом государства является соответствие качества грузинского вина международным стандартам.

"В первом квартале 2026 года в 23 компаниях было проведено 55 инспекционных проверок, которые предусматривают соответствие образцов алкогольных напитков, представленных на сертификацию, партиям продукции. Из 216 взятых образцов нарушений ни в одном случае выявлено не было", – говорится в сообщении.

По информации Агентства, в Экономической зоне оформления из 51 образца, взятого в результате проверок 22 предприятий, нарушения были выявлены в 6 образцах, взятых у трех компаний.
За тот же период было проведено 10 государственных проверок в четырех компаниях, целью которых было определение соответствия технологического процесса производства вина на предприятиях требованиям грузинского законодательства. В ходе проверки пяти образцов нарушений выявлено не было.
Что касается местного рынка, было осуществлено шесть проверок и взят 101 образец у 56 компаний. Нарушения были выявлены в 49 образцах от 33 компаний.
По информации Агентства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество нарушений сократилось, что свидетельствует об эффективности системы контроля качества вина.
Соответствующие службы Национального агентства вина ведут постоянный мониторинг качества, чтобы десятки миллионов литров грузинского вина соответствовали международным стандартам, были конкурентоспособными, а спрос на него еще больше увеличивался.
