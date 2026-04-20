В Грузии сократилось производство пшеницы

В Грузии сократилось производство пшеницы

В течение года страна в среднем потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T10:52+0400

2026-04-20T10:52+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии сократилось на 3,6% в 2025 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в стране было произведено 143,7 тысячи тонн пшеницы.Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 49,4 тысячи гектаров – это на 8,5% меньше, чем в 2024 году. Средняя урожайность зерна составила 2,9 тонны на один гектар, столько же было и в 2024 году. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика