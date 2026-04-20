В Грузии сократилось производство пшеницы
В Грузии сократилось производство пшеницы
В течение года страна в среднем потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы
2026-04-20T10:52+0400
2026-04-20T10:52+0400
2026-04-20T10:52+0400
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии сократилось на 3,6% в 2025 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, в прошлом году в стране было произведено 143,7 тысячи тонн пшеницы.Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 49,4 тысячи гектаров – это на 8,5% меньше, чем в 2024 году. Средняя урожайность зерна составила 2,9 тонны на один гектар, столько же было и в 2024 году. В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, экономика
В Грузии сократилось производство пшеницы
В течение года страна в среднем потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии сократилось на 3,6% в 2025 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным
ведомства, в прошлом году в стране было произведено 143,7 тысячи тонн пшеницы.
Производство пшеницы в Грузии в 2019-2025 годах
Год
Объем, тыс. тонн
Рост, %
2019
100,6
-6,1
2020
102,4
1,8
2021
135,9
32,7
2022
156,8
15,4
2023
146,6
-6,5
2024
148,5
1,0
2025
143,7
-3,6
Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 49,4 тысячи гектаров – это на 8,5% меньше, чем в 2024 году. Средняя урожайность зерна составила 2,9 тонны на один гектар, столько же было и в 2024 году.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.