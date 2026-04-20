В Грузии сократилось производство пшеницы
В Грузии сократилось производство пшеницы
В течение года страна в среднем потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы 20.04.2026
© photo: Sputnik / Ilya Naymushyn / Уборка урожая зерновых, архивное фото
Уборка урожая зерновых, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 20.04.2026
ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Производство пшеницы в Грузии сократилось на 3,6% в 2025 году, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, в прошлом году в стране было произведено 143,7 тысячи тонн пшеницы.
Производство пшеницы в Грузии в 2019-2025 годах

Год

Объем, тыс. тонн

Рост, %

2019

100,6

-6,1

2020

102,4

1,8

2021

135,9

32,7

2022

156,8

15,4

2023

146,6

-6,5

2024

148,5

1,0

2025

143,7

-3,6

Посевная площадь пшеницы в Грузии в прошлом году составила 49,4 тысячи гектаров – это на 8,5% меньше, чем в 2024 году. Средняя урожайность зерна составила 2,9 тонны на один гектар, столько же было и в 2024 году.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.
