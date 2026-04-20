https://sputnik-georgia.ru/20260420/v-gruzii-vyros-interes-k-izucheniyu-kitayskogo-yazyka---video-298214005.html
В Грузии вырос интерес к изучению китайского языка – видео
Sputnik Грузия
В последние годы в Грузии стремительно растет интерес к изучению китайского языка как в системе образования, так и в частном секторе. Это связано с углублением...
грузия
школа
образование
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/14/298213833_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df2094945656682d0235a41e4011a02a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/14/298213833_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4e14596ba081162353c2543886323f15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
20:47 20.04.2026 (обновлено: 21:21 20.04.2026)
В последние годы в Грузии стремительно растет интерес к изучению китайского языка как в системе образования, так и в частном секторе. Это связано с углублением экономического и культурного сотрудничества между двумя странами
Подтверждением тенденции является внедрение китайского языка в школьные программы. Китайский язык активно включают в список вторых иностранных языков в государственных школах Грузии из-за высокого спроса.
В 2025 году он преподавался более чем в 15 школах, планируется дальнейшее расширение этой практики. В вузах Грузии уже более 30 лет готовят специалистов по китайскому языку. Сейчас число желающих изучать его выросло в несколько раз. Для усиления учебного процесса в Грузию регулярно приезжают преподаватели из Китая.