Визит МАП в Тбилиси: делегация почтила память Илии II

Делегаты из Европы, Ближнего Востока и Кавказа совершили пешее паломничество к Сионскому собору, где приняли участие в панихиде на трех языках 20.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-20T12:52+0400

ТБИЛИСИ, 20 апр — Sputnik. Делегация Международного секретариата Межпарламентской ассамблеи православия почтила память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.Члены делегации возложили цветы к могиле Католикоса-Патриарха, а в Сионском соборе состоялась панихида на грузинском, английском и греческом языках. Во время богослужения представители делегации исполнили церковные песнопения на греческом языке.Как заявил ректор Тбилисской духовной академии и семинарии, протопресвитер Грузинской православной церкви Георгий Звиададзе, делегация приняла решение пройти пешком от Патриархии до Сионского собора, чтобы выразить особое уважение к покойному предстоятелю Грузинской церкви."Это заслуживает высокой оценки. Руководители делегации также попросили исполнить церковное песнопение на древнегреческом языке. Авторитет Патриарха во всем мире велик, и он наполняет всех нас гордостью", – заявил Звиададзе.В рамках двухдневного визита участники ассамблеи провели встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и председателем парламента Шалвой Папуашвили, а также посетили могилу святой Нино.В состав делегации вошли представители Армении, Боснии и Герцеговины, Кипра, Египта, Греции, Венгрии, Иордании, Северной Македонии, Румынии и Сербии.Межпарламентская ассамблея православия – международная организация, созданная в 1993 году по инициативе парламента Греции для укрепления связей между православными парламентариями. На сегодняшний день в работе МАП принимают участие делегации законодательных органов 25 стран.

