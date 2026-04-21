Sputnik Грузия
Кладбища мира: под водой, над землей, для лидеров и простых смертных
Кладбища мира: под водой, над землей, для лидеров и простых смертных
Смотрите в фотоленте Sputnik, как в разных уголках мира по-разному обустраивают места последнего покоя 21.04.2026, Sputnik Грузия
От величественных египетских гробниц, переживших тысячелетия, до гробов, подвешенных на отвесных скалах; от строгих каменных надгробий, выстроенных в единый ряд, до ярких резных деревянных памятников. В подборке также — многослойные захоронения в Праге и знаменитые костницы парижских катакомб, где история и память обретают самые неожиданные формы.
Кладбища мира: под водой, над землей, для лидеров и простых смертных

Смотрите в фотоленте Sputnik, как в разных уголках мира по-разному обустраивают места последнего покоя
От величественных египетских гробниц, переживших тысячелетия, до гробов, подвешенных на отвесных скалах; от строгих каменных надгробий, выстроенных в единый ряд, до ярких резных деревянных памятников. В подборке также — многослойные захоронения в Праге и знаменитые костницы парижских катакомб, где история и память обретают самые неожиданные формы.
Кладбище Пок Фу Лам – Китайское христианское кладбище, создано в 1882 году на холмах Пок Фу Лам в окрестностях Гонконга. Оно встроено в склон горы и напоминает гигантский амфитеатр

Кладбище Пок Фу Лам – Китайское христианское кладбище, создано в 1882 году на холмах Пок Фу Лам в окрестностях Гонконга. Оно встроено в склон горы и напоминает гигантский амфитеатр

На Арлингтонском национальном кладбище в США разрешено хоронить участников войн и членов их семей, военных, проходивших службу в Вооруженных силах США, военных в отставке, президентов, председателей и членов Верховного суда, лиц, имеющих государственные награды.

Здесь находятся могилы двух президентов – Уильяма Тафта и Джона Кеннеди.

На Арлингтонском национальном кладбище в США разрешено хоронить участников войн и членов их семей, военных, проходивших службу в Вооруженных силах США, военных в отставке, президентов, председателей и членов Верховного суда, лиц, имеющих государственные награды.

Здесь находятся могилы двух президентов – Уильяма Тафта и Джона Кеннеди.

Сагада – небольшая филиппинская деревушка, получившая известность благодаря особому способу организации похорон. Он считается достаточно древним (согласно некоторым источникам ему более двух тысяч лет), при этом нигде больше на Филиппинах не практикуется.

Хоронили в деревянных гробах, однако заготовку погребального контейнера усопший делал еще при жизни. Причем его не сбивали из досок, а выскабливали в цельном стволе дерева.

Сагада – небольшая филиппинская деревушка, получившая известность благодаря особому способу организации похорон. Он считается достаточно древним (согласно некоторым источникам ему более двух тысяч лет), при этом нигде больше на Филиппинах не практикуется.

Хоронили в деревянных гробах, однако заготовку погребального контейнера усопший делал еще при жизни. Причем его не сбивали из досок, а выскабливали в цельном стволе дерева.

Чимитирул-Весел (Cimitirul Vesel) в переводе с румынского означает "веселое кладбище".

Первые разноцветные деревянные надгробия появились в Сепынце в 1930-х. На них местный художник и скульптор Стан Йон Петраш изображал веселые картинки из жизни захороненных и в ироничной форме рассказывал о них самих.

Чимитирул-Весел (Cimitirul Vesel) в переводе с румынского означает "веселое кладбище".

Первые разноцветные деревянные надгробия появились в Сепынце в 1930-х. На них местный художник и скульптор Стан Йон Петраш изображал веселые картинки из жизни захороненных и в ироничной форме рассказывал о них самих.

Долине царей в Луксоре можно смело отдать первое место в списке самых престижных кладбищ мира: хоронили здесь исключительно фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников.

Долине царей в Луксоре можно смело отдать первое место в списке самых престижных кладбищ мира: хоронили здесь исключительно фараонов, высокопоставленных чиновников и их родственников.

Реколета – первое публичное кладбище Буэнос-Айреса, его можно назвать архитектурным городом с сотней национальных памятников Аргентины.

На этом кладбище, расположенном в одноименном районе Буэнос-Айреса, нашли упокоение богатые и знаменитые представители высшего общества – первые лица государства, известные деятели культуры и искусства, видные ученые, нобелевские лауреаты.

Реколета – первое публичное кладбище Буэнос-Айреса, его можно назвать архитектурным городом с сотней национальных памятников Аргентины.

На этом кладбище, расположенном в одноименном районе Буэнос-Айреса, нашли упокоение богатые и знаменитые представители высшего общества – первые лица государства, известные деятели культуры и искусства, видные ученые, нобелевские лауреаты.

Катакомбы Парижа – сеть подземных тоннелей на месте древних римских каменоломен под французской столицей, часть древней системы, простирающейся более чем на 800 га.

С конца XVIII до середины XIX века сюда были свезены останки около 6 млн человек. Общая площадь подземного кладбища — 11 000 квадратных метров.

Катакомбы Парижа – сеть подземных тоннелей на месте древних римских каменоломен под французской столицей, часть древней системы, простирающейся более чем на 800 га.

С конца XVIII до середины XIX века сюда были свезены останки около 6 млн человек. Общая площадь подземного кладбища — 11 000 квадратных метров.

Мемориальный риф Нептуна был открыт в 2007 году. Это подводный колумбарий, крупнейший в мире искусственный риф. Он покрывает более 60 000 квадратных метров дна океана на глубине около 12 метров.

Находится в 5 километрах к востоку от Ки Бискейн в Майами (штат Флорида).

Место под будущее захоронение может приобрести себе каждый желающий. В большинстве случаев захороненными в морских глубинах хотят быть дайверы и люди, просто влюбленные в море.

Мемориальный риф Нептуна был открыт в 2007 году. Это подводный колумбарий, крупнейший в мире искусственный риф. Он покрывает более 60 000 квадратных метров дна океана на глубине около 12 метров.

Находится в 5 километрах к востоку от Ки Бискейн в Майами (штат Флорида).

Место под будущее захоронение может приобрести себе каждый желающий. В большинстве случаев захороненными в морских глубинах хотят быть дайверы и люди, просто влюбленные в море.

Кладбище Вади ас-Салам – переводится как "Долина мира" – в Ан-Наджафе занимает площадь 601,16 гектаров, здесь более 5 миллионов захоронений. Погребения совершаются ежедневно уже на протяжении 1400 лет.

На кладбище похоронено много известных мусульман, в частности, в центре его находится могила Али ибн Абу Талиба, четвертого халифа; недалеко от нее захоронены великий аятолла Мухаммад Бакир ас-Садр и его сестра Амина ас-Садр.

Кладбище Вади ас-Салам – переводится как "Долина мира" – в Ан-Наджафе занимает площадь 601,16 гектаров, здесь более 5 миллионов захоронений. Погребения совершаются ежедневно уже на протяжении 1400 лет.

На кладбище похоронено много известных мусульман, в частности, в центре его находится могила Али ибн Абу Талиба, четвертого халифа; недалеко от нее захоронены великий аятолла Мухаммад Бакир ас-Садр и его сестра Амина ас-Садр.

Маникарника Гхат – ритуальная набережная в священном городе Индии Варанаси. Маникарника — один из самых известных гхатов Варанаси, здесь на берегу священной реки Ганг проводятся кремации.

По легенде, Маникарника – место создания и разрушения этого мира. На гхате находится колодец сотворения мира, созданный Вишну еще до того, как на земле появился Ганг, и место кремации, где вселенная, по легенде, сгорит в конце времен.

Маникарника Гхат – ритуальная набережная в священном городе Индии Варанаси. Маникарника — один из самых известных гхатов Варанаси, здесь на берегу священной реки Ганг проводятся кремации.

По легенде, Маникарника – место создания и разрушения этого мира. На гхате находится колодец сотворения мира, созданный Вишну еще до того, как на земле появился Ганг, и место кремации, где вселенная, по легенде, сгорит в конце времен.

"Город мертвых" – это некрополь почти из сотни каменных склепов. Те, что частично уходят под землю – самые старые, IX–XVII веков. Позже, начиная с XIV века, в Даргавсе стали строить усыпальницы (заппадзы) в несколько этажей, где хоронили представителей одного рода.

"Город мертвых" – это некрополь почти из сотни каменных склепов. Те, что частично уходят под землю – самые старые, IX–XVII веков. Позже, начиная с XIV века, в Даргавсе стали строить усыпальницы (заппадзы) в несколько этажей, где хоронили представителей одного рода.

Старое еврейское кладбище в Праге находится к северу от знаменитой Староместской площади.

Евреи Праги долгое время не имели права хоронить умерших за пределами гетто, поэтому более трех столетий на одном клочке земли находили последний приют тысячи покойников.

Старое еврейское кладбище в Праге находится к северу от знаменитой Староместской площади.

Евреи Праги долгое время не имели права хоронить умерших за пределами гетто, поэтому более трех столетий на одном клочке земли находили последний приют тысячи покойников.

Кладбище Кристобаля Колона (названо в честь Христофора Колумба) основано в 1876 году.

На нем расположено более 56000 гробниц и более 500 мавзолеев. В общей сложности здесь погребено более миллиона человек.

Кладбище Кристобаля Колона (названо в честь Христофора Колумба) основано в 1876 году.

На нем расположено более 56000 гробниц и более 500 мавзолеев. В общей сложности здесь погребено более миллиона человек.

Самое известное кладбище Москвы, конечно, Новодевичье. Оно основано при Новодевичьем монастыре, построенном в 1524 году. Официально возраст кладбища отсчитывается с 1904 года.

Сейчас, когда говорят Новодевичье кладбище, имеют в виду новое, где хоронили советскую элиту. Некрополь Новодевичьего монастыря практически забыт.

Здесь продолжают хоронить выдающихся людей, многие захоронения тут – памятники культурного наследия регионального и федерального значения.

Самое известное кладбище Москвы, конечно, Новодевичье. Оно основано при Новодевичьем монастыре, построенном в 1524 году. Официально возраст кладбища отсчитывается с 1904 года.

Сейчас, когда говорят Новодевичье кладбище, имеют в виду новое, где хоронили советскую элиту. Некрополь Новодевичьего монастыря практически забыт.

Здесь продолжают хоронить выдающихся людей, многие захоронения тут – памятники культурного наследия регионального и федерального значения.

Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего.

Основано в 1962 году, структура кладбища продумана таким образом, чтобы посетителям было просто ориентироваться.

По данным СМИ, на этом кладбище самая высокая стартовая цена за место для захоронения среди всех исторических кладбищ Москвы, на которых принципиально возможно использовать семейные захоронения для повторных подхоронений.

Троекуровское кладбище считается филиалом Новодевичьего.

Основано в 1962 году, структура кладбища продумана таким образом, чтобы посетителям было просто ориентироваться.

По данным СМИ, на этом кладбище самая высокая стартовая цена за место для захоронения среди всех исторических кладбищ Москвы, на которых принципиально возможно использовать семейные захоронения для повторных подхоронений.

Кунцевское кладбище основано в конце XVII века как кладбище села Спасское-Манухино и называлось Сетуньским, по названию протекающей рядом реке Сетуни. В 1920-х село вошло в состав города Кунцево и кладбище переименовали в Кунцевское. В 1960-м город вошел в состав Москвы, кладбище стало филиалом Новодевичьего.

Кунцевское кладбище по-прежнему открыто для захоронения.

Кунцевское кладбище основано в конце XVII века как кладбище села Спасское-Манухино и называлось Сетуньским, по названию протекающей рядом реке Сетуни. В 1920-х село вошло в состав города Кунцево и кладбище переименовали в Кунцевское. В 1960-м город вошел в состав Москвы, кладбище стало филиалом Новодевичьего.

Кунцевское кладбище по-прежнему открыто для захоронения.

Северное кладбище – одно из самых больших в Минске. В числе известных людей, которые тут похоронены, Станислав Шушкевич и Павел Шеремет.

Северное кладбище – одно из самых больших в Минске. В числе известных людей, которые тут похоронены, Станислав Шушкевич и Павел Шеремет.

