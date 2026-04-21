Борьба с вырубкой лесов: в селах на востоке Грузии выявили нарушения

Благодаря усиленному контролю и применению цифровых систем мониторинга, только в Кахети за первые три месяца 2026 года зафиксировано уже 136 правонарушений 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T16:27+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр – Sputnik. Факты незаконной вырубки деревьев выявлены в двух муниципалитетах Кахети – Телави и Ахмета, сообщило Национальное лесное агентство.Национальное лесное агентство отвечает почти за 1,8 миллиона гектаров лесов. Приоритетами ведомства являются защита, уход и сохранение лесного фонда, а также устойчивое лесопользование, которое, среди прочего, включает заготовку древесины.По информации агентства, в окрестностях деревень Саниоре и Матани, а также города Ахмета незаконно вырубались различные виды деревьев и растений, часть из которых подверглась незаконной переработке.В общей сложности изъято 28 бревен и до 1 кубометра дров.Как отметили в агентстве, в рамках борьбы с браконьерством и усиленного контроля активно используются современные технологии. В результате только за первые три месяца 2026 года в зоне ответственности регионального управления Кахети было выявлено 136 случаев незаконного использования лесных ресурсов.Борьба с вырубкой лесаВ конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто вырубает леса или покрывает такие действия.Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется только в "деловых дворах". Такие объекты для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень.Лесной фонд Грузии занимает территорию 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыты лесами. Это составляет около 40% общей территории страны, равной 6,97 миллиона гектаров.Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

