Глава СГБ Грузии станет госминистром и вице-премьером

Глава СГБ Грузии станет госминистром и вице-премьером

Sputnik Грузия

Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T18:28+0400

2026-04-21T18:28+0400

2026-04-21T20:20+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О правительстве" будут представлены парламенту до конца дня. Поправки будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке. По словам премьер-министра Грузии, Мдинарадзе займет также пост вице-премьера Грузии вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили и министром обороны Ираклием Чиковани. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. После он получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью. Из политики Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, сгб, правительство грузии