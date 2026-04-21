Глава СГБ Грузии станет госминистром и вице-премьером
Глава СГБ Грузии станет госминистром и вице-премьером
Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения 21.04.2026
2026-04-21T18:28+0400
2026-04-21T18:28+0400
2026-04-21T20:20+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О правительстве" будут представлены парламенту до конца дня. Поправки будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке. По словам премьер-министра Грузии, Мдинарадзе займет также пост вице-премьера Грузии вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили и министром обороны Ираклием Чиковани. Кто такой Мамука Мдинарадзе Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства. Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. После он получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры". В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью. Из политики Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, сгб, правительство грузии
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, ираклий кобахидзе, мака бочоришвили, сгб, правительство грузии
Глава СГБ Грузии станет госминистром и вице-премьером
18:28 21.04.2026 (обновлено: 20:20 21.04.2026)
Для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. В правительстве Грузии появится новая структура – аппарат Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, который возглавит нынешний глава СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Мдинарадзе стал главой СГБ в сентябре 2025 года. На своем посту Мдинарадзе запомнился раскрытием целой серии коррупционных скандалов и дел о государственном перевороте и попыток влияния иностранных сил.
По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, для создания нового государственного ведомства требуются законодательные изменения, соответствующие поправки в закон "О правительстве" будут представлены парламенту до конца дня. Поправки будут приняты на будущей неделе в ускоренном порядке.
По словам премьер-министра Грузии, Мдинарадзе займет также пост вице-премьера Грузии вместе с министром иностранных дел Макой Бочоришвили и министром обороны Ираклием Чиковани.
Кто такой Мамука Мдинарадзе
Мдинарадзе – один из главных спикеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и лидер парламентского большинства.
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси.
После он получил лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году он стал депутатом парламента Грузии и до сентября 2025 года занимался политической деятельностью. Из политики Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии.