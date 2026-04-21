Грузия и Китай хотят совместно развивать цифровую экономику

Развитие крупных центров обработки данных имеет стратегическое значение для Грузии, что превратит страну в региональный цифровой центр

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузия и Китай уделяют внимание связям в сфере коммуникаций, информации и современных технологий, которые будут способствовать развитию цифровой экономики, сообщила пресс-служба Минэкономики Грузии. Глава Минэкономики Мариам Квривишвили встретилась с директором Управления по вопросам киберпространствам Китая Чжуан Жунвэнем. Квривишвили ознакомила китайскую сторону с приоритетами развития цифровой экономики Грузии. На встрече была подчеркнута цель Грузии максимально использовать свою роль цифрового транзитного узла, соединяющего Азию и Европу. Было отмечено, что развитие крупных центров обработки данных имеет стратегическое значение для Грузии, что превратит страну в региональный цифровой центр. Стороны обсудили возможности сотрудничества в этом направлении. Встреча также была посвящена сотрудничеству между государственным и частным секторами двух стран в использовании и внедрении искусственного интеллекта. Грузия и Китай Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чжоу Цзянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

