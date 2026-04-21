Грузия продолжает борьбу с нелегалами – выдворили несколько десятков человек
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет 21.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-21T20:21+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 56 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД. По информации ведомства, из страны выслали граждан Турции, Индии, Пакистана, Кении, Филиппин, Ирака, Нигерии, Уганды, Бангладеш, Ганы, Иордании, Кубы, России, Судана, Таджикистана, Китая и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно. Согласно правительственным данным на начало 2026 года, в Грузии нелегально находятся около 20 тысяч иностранцев. В этом году власти заявили о намерении выдворить порядка 4 тысяч нелегальных мигрантов.
