Кадровые перестановки в правительстве: кто возглавит МВД и СГБ Грузии?
Новым главой МВД станет глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили 21.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-21T18:15+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Министр внутренних дел Гека Геладзе покинул занимаемую должность и возглавит Службу государственной безопасности Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге. Новым главой МВД Грузии станет глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили. Что касается бывшего главы СГБ Мамуки Мдинарадзе, то он станет Государственным министром по вопросам координации деятельности правоохранительных органов, а также займет пост вице-премьера. "Мы хотели бы попросить парламент Грузии избрать Геку Геладзе на должность главы Службы государственной безопасности на следующей сессионной неделе. Хотелось бы отметить особые достижения Министерства внутренних дел за последние месяцы. Это касается, в частности, борьбы с организованной преступностью, с наркопреступностью и многих других областях", – отметил Кобахидзе.Гека Геладзе занимал должность министра внутренних дел с 28 мая 2025 года. Сулхан Тамазашвили был утвержден на должность председателя правительства Аджарии 7 апреля 2025 года.По словам премьер-министра, кандидат на пост председателя правительства Автономной Республики Аджария будет назван в ближайшие дни по итогам консультаций с президентом Грузии и Верховным советом Аджарии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
