https://sputnik-georgia.ru/20260421/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-21-aprelya-2026-298214995.html

Какой сегодня церковный праздник: 21 апреля 2026

Какой сегодня церковный праздник: 21 апреля 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 21 апреля отмечают день памяти святых Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма, Павсилипа, Келестина и других

2026-04-21T01:01+0400

2026-04-21T01:01+0400

2026-04-21T01:01+0400

религия

справки

календарь религиозных праздников

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/17/284452505_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_397c5b28c8c374ab14be067ed158ce3b.jpg

Sputnik Грузия рассказывает, кем были святые и почему упоминаются в церковном календаре.Апостолы от 70-тиПо церковному календарю 21 апреля поминают апостолов от 70-ти – Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма, избранных Спасителем и посланных Им на проповедь.Иродион был родственником апостола Павла и его спутником во многих путешествиях. Первоверховные апостолы Петр и Павел, после распространения христианства на Балканском полуострове, поставили Иродиона епископом города Патары.Иродион усердно проповедовал Слово Божье и многих греков-язычников и иудеев обратил в христианство. Однажды идолопоклонники и иудеи, разъяренные проповедью Иродиона, напав на него, избили палками и забросали камнями. Но с Божьей помощью он остался невредим.Святой после этого еще долгие годы сопровождал апостола Петра. Ему отрубили голову после казни первоверховного примерно в 67 году.Агав, проповедовавший в разных странах и обративший многих язычников в истинную веру, обладал даром пророчества. Он предсказал голод при правлении Клавдия (41-52) и страдания апостола Павла в Иерусалиме.Руф был епископом в греческом городе Фивы, Асинкрит – в Гиркании (Малая Азия), Флегонт – в городе Марафоне (Фракия), а Ерм – в Далматии. Все апостолы удостоились мученической кончины за свое бесстрашное служение Господу.ПавсилипПо церковному календарю 21 апреля поминают мученика Павсилипа, пострадавшего при императоре Адриане (117-138).По доносу язычников Павсилип предстал перед судом и мужественно объявил себя христианином. Его избили железными палками и пытались склонить принести жертву идолам, но мученик был непреклонен. Тогда правитель приказал заковать исповедника и вести на казнь.Павсилип по дороге молился, просил Господа избавить его от палачей и послать скорую смерть. И Господь услышал его. Павсилип, избитый и ослабевший, вдруг почувствовал такую силу, что смог разорвать железные оковы и сбежать от своих стражей.Стражники пытались догнать беглеца, но святой скончался на бегу. Тело мученика христиане похоронили с почестями.Папа РимскийПо церковному календарю 21 апреля поминают святителя Келестина, Папу Римского (422-432), усердного защитника Православия.Получил хорошее образование, будущий святой усерднее всего изучал Священное Писание и размышлял над богословскими вопросами.За авторитет богослова и добродетельную жизнь Келестин пользовался всеобщей любовью и уважением, поэтому после смерти папы Бонифация I (418-422) его избрали на епископскую кафедру Рима.В то время возникло учение Нестория, согласно которому Христос был не Бог, а человек, в котором жил Бог, при этом божественная и человеческая природа в Нем были отделимы друг от друга.Святитель на Поместном Соборе в Риме в 430-м изобличил это лжеучение, а еретик Несторий был осужден. После Собора епископ направил послания главам Александрийской, Константинопольской и Антиохийской церкви, в которых разоблачал несторианскую ересь.Последующие два года Папа Римский неустанно проповедовал истинное учение о Христе как о Богочеловеке. Он мирно скончался в 432 году.ИмениныПо церковному календарю 21 апреля именины отмечают Иван, Сергей, Лука и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

религия , справки , календарь религиозных праздников