https://sputnik-georgia.ru/20260421/massovoe-zaderzhanie-v-marneuli--11-chelovek-obvinyayutsya-v-dache-lozhnykh-pokazaniy-politsii-298221526.html

Массовое задержание в Марнеули – 11 человек обвиняются в даче ложных показаний полиции

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до семи лет лишения свободы 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T12:34+0400

происшествия

грузия

новости

марнеули

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Одиннадцать человек задержаны полицией региона Квемо Картли по обвинению в даче ложных показаний и групповом хулиганстве в рамках одного уголовного дела, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, еще одному гражданину будет заочно предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, его объявят в розыск. Следствие установило, что спор между обвиняемыми в Марнеули перерос в физическое противостояние. Задержанные грубо нарушили общественный порядок и во время физической стычки один из них применил холодное оружие, нанеся серьезные травмы 32-летнему пострадавшему. В результате комплексных оперативных мер и следственных действий, проведенных по вышеупомянутому уголовному делу, сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности лиц, причастных к преступлению, и приступили к принятию против них мер в соответствии с законом. Семеро из задержанных, лично ставших свидетелями инцидента, отказались сотрудничать со следствием и предоставили ложную информацию сотрудникам правоохранительных органов во время допроса. Уголовное дело возбуждено по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Хулиганство" и "Дача ложных показаний". Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

