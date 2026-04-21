Патриархия ГПЦ объявила дату объявления трех кандидатов на патриарший престол

На заседании 28 апреля Синод также обсудит организационные вопросы, в том числе вопрос необходимости наличия у кандидата богословского образования 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T21:22+0400

2026-04-21T21:51+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Заседание Священного синода, на котором будут названы три кандидата на престол Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет 28 апреля, говорится в сообщении Патриархии Грузии. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. На заседании 28 апреля Синод также обсудит организационные вопросы, в том числе вопрос необходимости наличия у кандидата богословского образования. Как выбирают Католикос-Патриарха На заседании, каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. В расширенное собрание войдут все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.

