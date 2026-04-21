https://sputnik-georgia.ru/20260421/prezident-gruzii-primet-uchastie-v-ekologicheskom-sammite-v-astane-298234459.html

Президент Грузии примет участие в экологическом саммите в Астане

Sputnik Грузия

2026-04-21T22:26+0400

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23692/06/236920639_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9195b3c6ea5b330ad67ab6a47fe60ab6.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили примет участие в региональном экологическом саммите в столице Казахстана Астане 22 апреля. Региональный экологический саммит 2026 (RES-2026) проходит в Астане с 22 по 24 апреля 2026 года. Президент Грузии отправился в Казахстан с делегацией, в состав которой вошли министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давит Сонгулашвили, глава Администрации президента Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили. Ожидается, что президент Грузии выступит с речью на пленарном заседании саммита. В саммите принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Армении, а также премьер-министр Азербайджана. Среди спикеров форума – главы различных международных организаций. Региональный экологический саммит инициирован президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на 78-й Генеральной Ассамблее ООН в сентябре 2023 года. На Астанинском международном форуме в мае 2025 года было объявлено о расширении повестки саммита с климатической до экологической. По информации правительства Казахстана, саммит нацелен на объединение стран Центральной Азии в партнерстве с ООН и другими международными организациями для выработки совместных решений в области борьбы с изменением климата и более широкого круга экологических вызовов. Особое внимание будет уделено выявлению конкретных потребностей Центральной Азии в "зеленом" финансировании, необходимых для поддержки адаптационных мер, ускорения развития низкоуглеродных технологий и укрепления экологической устойчивости региона.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

