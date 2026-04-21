Российские войска освободили два населенных пункта в зоне СВО
Гришино в ДНР освободили бойцы группировки "Центр", нанеся поражение формированиям шести бригад ВСУ 21.04.2026
2026-04-21T14:58+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Российские военнослужащие за минувшие сутки освободили Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР, об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Ветеринарное взяли под контроль бойцы группировки "Север". За сутки подразделения группировки нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в Харьковской и Сумской областях.Противник в зоне действия группировки потерял за сутки более 190 военнослужащих, бронетранспортер, 13 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию РЭБ, склад боеприпасов и 14 складов матсредств.Гришино в ДНР освободили бойцы группировки "Центр", нанеся поражение формированиям шести бригад ВСУ в ДНР.На данном направлении ВСУ потеряли более 340 военнослужащих, бронемашину, пикап и артиллерийское орудие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
14:58 21.04.2026 (обновлено: 17:55 21.04.2026)
