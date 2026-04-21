https://sputnik-georgia.ru/20260421/sami-dali-osnovaniya-v-gruzii-obyasnili-rasshirenie-iska-protiv-oppozitsii-298220147.html

"Сами дали основания": в Грузии объяснили расширение иска против оппозиции

Sputnik Грузия

Правящая партия 20 апреля подала в Конституционный суд обновленный иск о признании неконституционными ряда политических сил 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T13:04+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

тамара черголеишвили

шалва папуашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/13/292573155_0:0:821:463_1920x0_80_0_0_83fe77d4635b5872ecf13f2019e681e2.jpg

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Основанием для подачи нового иска в Конституционный суд Грузии против ряда оппозиционных партий стало их фактическое объединение и общие политические цели, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Правящая партия 20 апреля подала в Конституционный суд обновленный иск о признании неконституционными ряда политических сил. Список партий расширен: к трем оппозиционным партиям – "Единому национальному движению", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии – Лело" – добавлена партия "Федералисты". По его словам, инициаторы иска уверены в достаточности правовых аргументов. "Это будет справедливый процесс. И мы уверены, что у нас есть множество правовых аргументов, которые наши оппоненты не смогут опровергнуть в суде", – добавил он. Реакция "Федералистов" В свою очередь, лидер партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили заявила, что для ее партии ничего не меняется, так как, по ее словам, решение о запрете партий, по сути, уже было принято. "Если в стране запрещают партии, это означает запрет политического процесса в целом. Поэтому "Федералисты" не собираются участвовать ни в каких формальных процессах", – заявила Черголеишвили. Она подчеркнула, что представители "Альянса оппозиции" продолжат политику непризнания власти и намерены добиваться ее смены через акции протеста, международные санкции и создание демократической альтернативы. По словам Черголеишвили, оппозиция также готова использовать судебные механизмы, в том числе для обращения в международные инстанции. "Мы будем использовать все ресурсы, включая суды, чтобы довести дело до международного уровня и добиться делегитимации режима", – отметила она. Как ранее заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, основанием для иска стали положения декларации, подписанной 2 марта, которую, по его словам, поддержали ряд политических сил, определивших общие стратегические цели. В начале марта девять оппозиционных партий объявили о создании "Альянса оппозиции" и намерении сменить власть в стране. Они также заявили о начале двухмесячной мобилизационной кампании, которая должна завершиться масштабной акцией в Тбилиси 26 мая, в День независимости. В объединение вошли "Коалиция за перемены", "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Федералисты", "Национал-демократическая партия", "Европейская Грузия" и "Площадь Свободы". По словам учредителей, цель альянса – прекращение "автократического режима", восстановление евроатлантического курса Грузии, а также обеспечение демократического управления, безопасности и благополучия граждан. Со своей стороны, в "Грузинской мечте" считают, что "Единое национальное движение", вокруг которого сформирован альянс, фактически продолжает действовать в прежнем виде и работает против интересов Грузии. Власти называют эти силы "радикальной оппозицией" и "коллективным Нацдвижением", обвиняя их, а также часть неправительственных организаций, в продвижении интересов иностранных государств. Запрет партий Ранее поданный иск касался трех партий: "Единого национального движения", "Коалиции за перемены" и "Сильной Грузии – Лело". "Грузинская мечта" обосновала свое обращение тем, что эти партии нарушили два положения Конституции Грузии. Первый касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции. Второй пункт касается "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В его обоснование включены события, связанные с конфликтом 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет на участие в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

