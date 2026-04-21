СГБ: борьба за безопасность общества – главное направление работы 2025 года

СГБ: борьба за безопасность общества – главное направление работы 2025 года

Отчет Службы государственной безопасности будет рассмотрен парламентом в рамках весенней пленарной сессии 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T19:30+0400

2026-04-21T19:30+0400

2026-04-21T19:30+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Главными вызовами для безопасности Грузии остаются работа иностранных организаций и спецслужб и активная кампания по дезинформации, говорится в отчете СГБ страны по итогам работы в 2025 году. "В отчетный период, используя средства гибридной войны, спецслужбы некоторых иностранных государств проводили различные виды разведывательных/оперативных мероприятий, направленных против интересов Грузии", – говорится в отчете ведомства. По данным СГБ, в рамках различных расследований и наблюдений были выявлены лица, причастные к разведывательной деятельности иностранных спецслужб, проводившие оперативные и ведомственные совещания в Грузии и устанавливавшие контакты с объектами и организациями, представляющими для них интерес."В результате оперативной деятельности был установлен круг лиц, через которых спецслужбы иностранных государств и лица, имеющие с ними возможные связи, пытались получить разведывательную информацию", – отмечается в сообщении. По данным СГБ, в 2025 году в результате контрразведывательной деятельности Службы государственной безопасности было возбуждено 15 уголовных дел, а 13 человек были привлечены к ответственности. Как отмечает Служба государственной безопасности, в 2025 году продолжалась тенденция усиления дезинформационных и пропагандистских кампаний против Грузии. "Наряду с иностранными спецслужбами в этом активно участвовали определенные группы, действующие в Грузии, представители различных стран, международные и региональные институты и СМИ", – отмечает СГБ. По данным ведомства, одной из основных целевых аудиторий дезинформационной и пропагандистской кампании был молодежный сегмент грузинских граждан, а также население, проживающее в регионах, населенных этническими и религиозными меньшинствами. "В отчетный период в некоторых случаях за пропагандистскими нарративами, исходящими как изнутри, так и извне страны, на первый взгляд, была очевидна политическая составляющая. Однако, с другой стороны, такие информационные кампании способствовали поляризации общества в стране и дискредитации имиджа Грузии как страны, несущей демократические и западные ценности, росту общественного недовольства и неудовлетворенности государственными институтами, поощряли попытки неконституционным образом изменить конституционный порядок и государственную власть Грузии", – говорится в отчете. Кроме того, СГБ отмечает, что дезинформационные кампании привели к ухудшению партнерских отношений Грузии со стратегическими союзниками. "Следует также отметить, что тенденции последних лет ясно демонстрируют, что дезинформационная и двойная информационная кампания, исходящая из западных стран и институтов, помогла как отдельным общественным и политическим группам, действующим в Грузии, так и спецслужбам иностранных государств проводить эффективную антизападную пропаганду и внушать нигилизм по отношению к западным институтам определенной части общества", – отмечается в сообщении. Также, как отмечено в документе, в прошлом году Служба государственной безопасности установила, что по приказу иностранных сил и/или в обмен на определенное материальное вознаграждение отдельные журналисты, эксперты или политологи готовили различные тенденциозные и пропагандистские материалы, в том числе по политическим процессам и другим деликатным темам. "Диаспорные объединения, действующие за рубежом, продолжали оставаться в сфере интересов иностранных спецслужб в плане пропагандистской деятельности в пользу различных зарубежных стран и распространения антигрузинских нарративов", – отмечено в сообщении. Кроме того, в отчетный период Служба государственной безопасности Грузии постоянно отслеживала пропагандистские кампании, проводимые в рамках так называемой информационной войны. "Были удалены аккаунты в различных социальных сетях, посредством которых разжигались разногласия и националистические настроения в регионах Грузии", – говорится в сообщении. Также СГБ отмечает, что на фоне стремительного развития искусственного интеллекта зарубежные спецслужбы наращивают свои возможности по организации масштабных кампаний по дезинформации и манипулированию информацией. "Этот инструмент может быть использован для провоцирования этнических и религиозных конфликтов, а также политических и социально-экономических кризисов в стране. Соответственно, Служба государственной безопасности уделила особое внимание вышеупомянутому направлению, развивая собственные возможности реагирования на возникающие угрозы с использованием искусственного интеллекта и изучая передовые методы", – отмечено в отчете. Кроме того, в СГБ Грузии отмечают, что ситуация с безопасностью в стране значительно ухудшилась из-за так называемой политики "мягкой силы" отдельных стран и попыток ее реализации. "Для проведения различных видов разведывательной деятельности зарубежные спецслужбы активно использовали возможности политических и научных кругов, неправительственных, религиозных, диаспорных и коммерческих организаций, образовательных учреждений и фондов, действующих в их странах", – говорится в отчете. По данным СГБ, через эти организации государства, заинтересованные в усилении влияния на Грузию, пытались установить тесные связи с лояльными им гражданами Грузии, представителями культурной сферы, студенческими кругами и гражданскими активистами, а также с отдельными экспертами, политологами и представителями бизнес-сектора. Отчет будет рассмотрен парламентом в рамках весенней пленарной сессии.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, сгб, безопасность