Сколько электроэнергии выработала единственная ветряная станция в Грузии

В планах правительства – ускоренное развитие энергетики, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T14:44+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Единственная на сегодняшний день ветряная станция в Грузии "Картли" выработала 79,4 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, что на 2,3% больше по сравнению с 2024 годом, сообщается на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,3% в 2025 году по сравнению с 2024 годом и составило 14,9 миллиарда киловатт-часов. В это период в стране было выработано 13,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 2,8% меньше, чем в 2024 году. Переход на альтернативные источники энергии – тенденция, наблюдаемая во всем мире. Он является важным направлением и для правительства Грузии. Страна планирует усилить интеграцию солнечной и ветровой энергии в энергетическую систему. С ежегодным ростом потребления электроэнергии специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. В связи с этим в стране разработана схема поддержки возобновляемой энергетики, которая включает содействие строительству электростанций общей мощностью 1,5 тысячи мегаватт в течение следующих трех лет посредством аукциона. В планах правительства ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие два-три года привлекут инвестиции в размере 3-4 млрд долларов. Схема развития возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По данным ESCO, в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в стране было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 миллиарда киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

