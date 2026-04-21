Травма Георгия Мамардашвили: известно, когда вратарь "Ливерпуля" вернется в строй

Мамардашвили получил травму колена в матче против "Эвертона" в 33-м туре английской Премьер-лиги 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T10:48+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Грузинский вратарь английского "Ливерпуля" Георгий Мамардашвили пропустит около четырех недель из-за травмы, сообщил журналист Грег Эванс в социальной сети X. Мамардашвили получил травму колена в матче против "Эвертона" в 33-м туре английской Премьер-лиги. По информации источника, игрок уже выписан из больницы. Дата его возвращения зависит от заживления раны, которое займет около 2-3 недель. В этом случае Фредди Вудман, номинальный третий вратарь команды, станет основным голкипером мерсисайдцев до конца сезона. Ожидается, что основной вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер вернется после травмы 3 мая в матче 35-го тура против "Манчестер Юнайтед". "Все в порядке. Скоро вернусь. Спасибо всем за поддержку. Мы выиграли великолепное дерби", – написал Мамардашвили в социальных сетях. Один из ведущих клубов мирового футбола "Ливерпуль" приобрел Георгия Мамардашвили у "Валенсии" в 2024 году. В течение сезона грузинский вратарь оставался в аренде в испанской команде. "Валенсия" получила за Мамардашвили более 35 млн евро. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

