Власти Грузии ожидают перемен в Евросоюзе – депутат

В ЕС существуют риски, связанные с миграционной политикой, экономическим развитием и идеологическими вопросами, считает грузинский политик 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T14:26+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Власти Грузии надеются на изменение подходов Брюсселя и планируют к 2030 году максимально подготовить страну к вступлению в Европейский союз, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти страны объясняют ухудшение отношений с ЕС разногласиями по поводу конфликта на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. В этой связи 2025 год стал переломным – формально курс на ЕС в Тбилиси сохранен, но диалог с Брюсселем заметно охладился. "Мы глубоко убеждены, что подходы в Европейском союзе обязательно изменятся, так же, как это произошло в Соединенных Штатах", – сказал Мачавариани. По его словам, европейские институты и европейское общество необходимо разделять. "У нас есть претензии именно к брюссельской евробюрократии. Европа – это одно, европейский народ – другое, а правящий класс – совершенно иное", – отметил депутат. Он также заявил, что в ЕС существуют риски, связанные с миграционной политикой, экономическим развитием и идеологическими вопросами, которые, по его оценке, уже привели к изменениям в США после прихода администрации Дональда Трампа. Мачавариани выразил надежду, что аналогичные процессы произойдут и в Европе. "Мы надеемся, и признаки этого уже видны, что европейские народы последуют примеру американцев, и необходимые изменения обязательно произойдут", – сказал он. Депутат добавил, что к 2030 году, к очередному этапу расширения ЕС, Грузия намерена параллельно выполнять все обязательства по Соглашению об ассоциации, проводить реформы и укреплять экономику. "Мы обязаны выполнить все обязательства по Соглашению об ассоциации и укрепить страну экономически, чтобы к 2030 году Грузия была одной из самых подготовленных стран среди стран-кандидатов", – отметил Мачавариани. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан страны действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

