Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-март 2026 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост,%
Экспорт
1 723,7
23,4
Импорт
4 143,2
-7,1
Всего
5 867,0
0,2
Экспорт составил 1,7 млрд долларов, что на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-марте 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
364,5
-27,2
Нефть и нефтепродукты
208,1
698,3
Руды драгоценных металлов и концентраты
169,9
220,9
Ферросплавы
75,8
93,8
Медные руды и концентраты
65,6
168,8
В январе-марте 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 698,3%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 220,9%, медных руд и концентратов – на 168,8%, ферросплавов – на 93,8%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 27,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-марте 2026 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
632,2
-26,1
Нефтепродукты
338,6
12,1
Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды
204,1
6,4
Лекарства
184,9
14,1
Сырая нефть и нефтепродукты
118,5
-
За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 826,7%, медных руд и концентратов – 156,4%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 33,1%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 26,1%.
С кем торгует Грузия
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 802,1 миллиона долларов, что составляет 13,7 % от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
802,1
18,3
Россия
737,9
14,6
Китай
690,7
55,5
США
445,3
-39,2
Азербайджан
322,2
4,9
В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.