Sputnik Грузия
Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные
Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-21T09:01+0400
2026-04-21T09:01+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года.Экспорт составил 1,7 млрд долларов, что на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-марте 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 698,3%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 220,9%, медных руд и концентратов – на 168,8%, ферросплавов – на 93,8%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 27,2%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 826,7%, медных руд и концентратов – 156,4%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 33,1%.С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 26,1%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 802,1 миллиона долларов, что составляет 13,7 % от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные

09:01 21.04.2026
© photo: Sputnik / Stringer — Нефтяные железнодорожные цистерны в Потийском порту
Нефтяные железнодорожные цистерны в Потийском порту - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2026
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года.
Внешнеторговый оборот Грузии за январь-март 2026 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост,%

Экспорт

1 723,7

23,4

Импорт

4 143,2

-7,1

Всего

5 867,0

0,2

Экспорт составил 1,7 млрд долларов, что на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Чем торгует Грузия

Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-марте 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

364,5

-27,2

Нефть и нефтепродукты

208,1

698,3

Руды драгоценных металлов и концентраты

169,9

220,9

Ферросплавы

75,8

93,8

Медные руды и концентраты

65,6

168,8

В январе-марте 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 698,3%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 220,9%, медных руд и концентратов – на 168,8%, ферросплавов – на 93,8%.
В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 27,2%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию товаров в январе-марте 2026 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Легковые автомобили

632,2

-26,1

Нефтепродукты

338,6

12,1

Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды

204,1

6,4

Лекарства

184,9

14,1

Сырая нефть и нефтепродукты

118,5

-

За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 826,7%, медных руд и концентратов – 156,4%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 33,1%.
С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 26,1%.

С кем торгует Грузия

Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 802,1 миллиона долларов, что составляет 13,7 % от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года

Страны

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Турция

802,1

18,3

Россия

737,9

14,6

Китай

690,7

55,5

США

445,3

-39,2

Азербайджан

322,2

4,9

В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.
