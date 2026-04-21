Внешняя торговля Грузии вновь показала рост – новые данные

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2026 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 5,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,1 млрд долларов, что на 7% меньше, чем в первом квартале 2025 года.Экспорт составил 1,7 млрд долларов, что на 23,4% больше по сравнению с данными за первый квартал 2025 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,4 миллиарда долларов, что на 20,9% меньше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-марте 2026 года больше всего вырос экспорт нефти и нефтепродуктов – на 698,3%, руд драгоценных металлов и концентратов – на 220,9%, медных руд и концентратов – на 168,8%, ферросплавов – на 93,8%.В то же время с начала года упал экспорт легковых автомобилей – на 27,2%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт полупроводниковых приборов – на 826,7%, медных руд и концентратов – 156,4%, вакцин, крови и иммунных сывороток – на 33,1%.С начала года сократился импорт легковых автомобилей – на 26,1%.С кем торгует ГрузияТурция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-марте 2026 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 802,1 миллиона долларов, что составляет 13,7 % от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят Германия, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Болгария.

