Вопрос ввоза препаратов от болезни Дюшенна в Грузию решат с учетом международных оценок

Родители детей с болезнью Дюшенна проводят акции протеста в Тбилиси с требованием ввезти в страну нужные медикаменты 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T15:31+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Минздрав Грузии примет решение о ввозе в страну препарата по лечению мышечной дистрофии Дюшенна, опираясь на исследования и практику авторитетных международных организаций, заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе на брифинге. Родители пациентов с болезнью Дюшенна проводят акции протеста у здания канцелярии правительства с требованием ввезти в Грузию необходимые медикаменты. Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующей слабостью и атрофией мышц. "Принимая решения по таким вопросам, мы учитываем практику использования лекарственных препаратов в развитых европейских странах", – сказал Сарджвеладзе. По его словам, невозможно назвать точную дату или предсказать сроки получения конкретного ответа о ввозе препаратов в виду того, что лекарство пока не одобрено для широкого использования и на данном этапе есть случаи побочных воздействий на больных. "Особенно учитывая, что правительство Великобритании, ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам – ред.) и многие другие учреждения, которые, безусловно, обладают гораздо большими исследовательскими возможностями или другими областями, чем Грузия, не могут этого сказать", – отметил Сарджвеладзе. По его словам, Минздрав активно продолжит работать и взаимодействовать с соответствующими учреждениями, чтобы как можно скорее получить ответы на вопросы. Он отметил, что это крайне серьезное заболевание уже давно находится в центре внимания министерства, и ведется работа по изучению вопросов, необходимых для принятия решений по этой теме, а именно – безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Министр также обратил внимание, что с целью политизации вопроса участились случаи распространения ошибочных взглядов, вызванных "преднамеренным или реальным дилетантизмом, а также некомпетентностью т.н. специалистов здравоохранения и политиков". В Грузии, по данным СМИ, мышечной дистрофией Дюшенна болеют около 100 человек.

