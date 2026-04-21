Восстановление моста через реку Алазани в Кахети завершилось
Восстановление моста через реку Алазани в Кахети завершилось
После проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным, отметили в департаменте автодорог 21.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-21T17:28+0400
2026-04-21T17:28+0400
2026-04-21T17:56+0400
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии завершил восстановительные работы на мосту через реку Алазани (регион Кахети), расположенном на 10 километре автодороги внутреннего значения Верхний Ходашени – Алаверди – Нижний Алвани, сообщили в ведомстве. Мост был построен еще в 1980-х годах. Стоимость проекта составила 1 096 500 лари. В рамках проекта отремонтировали проезжую часть, обновили ограждения и опоры, обустроили бетонные парапеты, перила и тротуар. Также выполнены работы по устройству габионных стен, деформационных швов, гидроизоляции и нового асфальтобетонного покрытия. По информации ведомства, после проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным.
кахети
грузия, новости, общество, кахети, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
грузия, новости, общество, кахети, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, строительство дороги
Восстановление моста через реку Алазани в Кахети завершилось
17:28 21.04.2026 (обновлено: 17:56 21.04.2026)
После проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным, отметили в департаменте автодорог
ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии завершил восстановительные работы на мосту через реку Алазани (регион Кахети), расположенном на 10 километре автодороги внутреннего значения Верхний Ходашени – Алаверди – Нижний Алвани, сообщили в ведомстве.
Мост был построен еще в 1980-х годах. Стоимость проекта составила 1 096 500 лари.
В рамках проекта отремонтировали проезжую часть, обновили ограждения и опоры, обустроили бетонные парапеты, перила и тротуар. Также выполнены работы по устройству габионных стен, деформационных швов, гидроизоляции и нового асфальтобетонного покрытия.
По информации ведомства, после проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным.