Восстановление моста через реку Алазани в Кахети завершилось

После проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным, отметили в департаменте автодорог 21.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-21T17:56+0400

ТБИЛИСИ, 21 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Мининфраструктуры Грузии завершил восстановительные работы на мосту через реку Алазани (регион Кахети), расположенном на 10 километре автодороги внутреннего значения Верхний Ходашени – Алаверди – Нижний Алвани, сообщили в ведомстве. Мост был построен еще в 1980-х годах. Стоимость проекта составила 1 096 500 лари. В рамках проекта отремонтировали проезжую часть, обновили ограждения и опоры, обустроили бетонные парапеты, перила и тротуар. Также выполнены работы по устройству габионных стен, деформационных швов, гидроизоляции и нового асфальтобетонного покрытия. По информации ведомства, после проведенных работ движение на участке стало более безопасным и комфортным.

