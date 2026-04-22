Автопарк муниципальной инспекции Тбилиси полностью обновили

Порядок в районах города – это не ограничение, а комфорт, безопасность и свобода граждан, сказал мэр Тбилиси 22.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-22T23:24+0400

ТБИЛИСИ, 22 апр — Sputnik. Устаревший и дорогой в обслуживании автопарк Тбилисской муниципальной инспекции был полностью обновлен 50 автомобилями марки Toyota для эффективной работы службы, ответственной за поддержание порядка в грузинской столице, сообщили городские власти. Экономные и экологичные автомобили стандарта Евро-6 общественности представили мэр Тбилиси Каха Каладзе и глава муниципальной инспекции Гоги Чиковани. По словам Каладзе, Тбилисская муниципальная инспекция – это орган, являющийся одним из главных звеньев в поддержании порядка, правопорядка и безопасности в столице. "Цель обновления – обеспечить равноправную и эффективную работу Тбилисской муниципальной инспекции во всех районах и кварталах столицы, включая зоны отдыха и лесные зоны, оперативно реагируя на нарушения, пресекая и предотвращая их", – сказал Каладзе. Как заявил мэр, порядок – это не ограничение, порядок – это комфорт, безопасность и свобода гражданин. "Именно поэтому эффективная работа Муниципальной инспекции означает лучшую, более упорядоченную и безопасную среду для каждого жителя Тбилиси. Сотрудники инспекции служат городу 24 часа в сутки, ежедневно поддерживая порядок, обеспечивая соблюдение закона и делая Тбилиси более безопасным и организованным", – отметил Каладзе. По его словам, в последние годы в этой сфере был предпринят ряд важных шагов. В частности, ужесточено законодательство, усилены механизмы контроля, проведена специальная подготовка инспекционного персонала, полностью обновлена ​​материально-техническая база и внедрены современные технологии. Тбилисская муниципальная инспекция – муниципальная служба, отвечающая за градостроительный порядок, которая осуществляет круглосуточный мониторинг и инспекцию по всей столице по разным направлениям: строительная деятельность и безопасность; защита государственной и муниципальной собственности, окружающей среды, культурного наследия и облика города; контроль за торговлей, рекламой и акустическим шумом; подтверждение соответствия завершенных объектов условиям разрешений и законодательству, а также ввод в эксплуатацию. В рамках своих полномочий Инспекция также обеспечивает выявление нарушений и реагирование на них в соответствии с законодательством, наложение финансовых санкций на нарушителей, возмещение ущерба, причиненного городу, и принятие специальных мер по предотвращению конфискации государственных и муниципальных земель. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

